Золотые ювелирные изделия подорожали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–август 2021 года в стране произвели ювелирных и аналогичных изделий на 794,6 млн тг — плюс 46,3% в стоимостном выражении к аналогичному периоду годом ранее. Реальный рост промышленного производства составил 61,5%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Больше всего изделий в региональном разрезе произвели в Алматы: на 429,1 млн тг, рост — в 2,5 раза за год. На южную столицу приходится 54% всего производства в секторе. В тройке лидирующих регионов также Карагандинская область (124,4 млн тг) и Нур-Султан (105,7 млн тг).

409,3 млн тг составило производство непосредственно ювелирных изделий из благородных металлов, 385,3 млн тг — выпуск прочих изделий из благородных металлов, а также природных или искусственных драгоценных и полудрагоценных камней.

Для справки: в целом за полный 2020 год в стране произвели изделий на 825,6 млн тг, на 9,6% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

По итогам сентября текущего года цены на ювелирные изделия и часы выросли на 0,3% за месяц и на 7,1% — за год. В том числе наручные часы подорожали в годовой динамике на 9,1%, золотые обручальные кольца — на 6,8%.

Сильнее всего рост цен на ювелирные изделия и часы в годовой динамике ощутили жители Акмолинской области: на 22,2%. Значительное удорожание в секторе также зафиксировано в Актюбинской (на 17,7% за год) и в Алматинской (на 14,7%) областях. Наименьший рост цен наблюдался в Шымкенте (на 2,1%).

По данным отечественных производителей ювелирных изделий, входящих в ассоциацию Лиги ювелиров Казахстана , доля теневого оборота в этой отрасли доходит до 90%, включая не только сами изделия, но и связанный оборот драгоценных металлов и камней.