Золотую перчатку ЧМ в Катаре получил вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес

19 Декабря 2022, 00:43

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес получил приз «Золотая перчатка» на чемпионате мира по футболу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Голкипер «Астан Виллы» отразил два удара в серии послематчевых пенальти финального матча чемпионата мира в Катаре, фактически повторив свой подвиг в игре против сборной Нидерландов.

Напомним, сборная Аргентины обыграла в финале чемпионата мира в Катаре команду Франции и в третий раз в истории выиграла титул лучшей команды мундиаля. «Альбиселесте» уверенно вели со счетом 2:0, но за 10 минут до конца матча Килан забил два гола и сравнял счет. В дополнительное время Месси вновь вывел свою команду вперед, но Мбаппе снова сравнял счет с пенальти. Стоит отметить, что оба форварда «ПСЖ» были точны и в серии послематчевых пенальти, Мбаппе подвели партнеры, которые не сумели переиграть Эмилиано Мартинеса.

Приз «Золотая бутса» получил нападающий сборной Франции Килан Мбаппе.

Фото Global Look Press