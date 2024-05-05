«Золотой диск» за авторский трек получил музыкант из Караганды

21-летний карагандинец Арыстан Абильдин получил «Золотой диск» за авторский трек «Ты одна». Молодой музыкант посвятил песню своей возлюбленной, передает корреспондент агентства Kazinform.

Арыстан Абильдин больше известен среди молодежи под псевдонимом Colorit. Сейчас парень учится на втором курсе Казахской национальной консерватории имени Курмангазы в Алматы. Трек «Ты одна» он посвятил своей девушке, которая тоже родом из Караганды.

— Моя девушка не любит публичности, поэтому пока назвать ее имя не могу. Но скажу одно: она вдохновила меня не только на этот трек, но и на многие другие произведения. Всего в моем репертуаре 15 авторских треков, я сам сочиняю стихи, музыку. «Золотой диск» я получил за миллионные скачивания и просмотры моего трека. Это награда, которая присуждается музыкальным исполнителям и группам за выдающиеся продажи и успехи музыкальных альбомов или синглов. Это символизирует признание в индустрии звукозаписи, — рассказывает Арыстан.

Арыстан родился в музыкальной семье. Его мама дирижер, а отец руководил музыкальной школой. Молодой музыкант владеет несколькими музыкальными инструментами, поет и пробует себя в разных направлениях шоу-индустрии. В 2022 году кавер исполнителя на хит «Быстро» Slava Marlow & Morgenshtern набрал 45 миллионов прослушиваний, за что получил «двойной платиновый диск».

Фото из личного архива Арыстана Абильдина

— Я мечтаю покорить мировую сцену и донести до слушателей звучание казахских мелодий и своих песен с помощью, к примеру, африканских ударных инструментов. В частности, нравится звучание маримбы. Среди казахстанских исполнителей по духовным ценностям мне близок Димаш Кудайберген. Мне нравится его простота, интеллигентность, отсутствие пафоса. Также импонирует творчество M’Dee, Игоря Крутого, Бруно Марса и The Weeknd, — говорит музыкант.

«Золотой диск» не единственная победа Арыстана в этом году. Недавно он участвовал в конкурсе на платформе TikTok, где представлял страны СНГ. Он смиксовал видео на свой трек «Хотя бы просто улыбнись» с песней великого Абая «Көзімнің қарасы» и удостоился первого места.