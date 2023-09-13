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    10:41, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Золотовалютные резервы Нацбанка РК с начала года снизились на 4,3%

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    Фото: pexels
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О снижении золотовалютных резервов Нацбанка РК сообщил его председательТимур Сулейменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Валовые международные резервы на конец августа текущего года составили 93,5 млрд долл. США. Золотовалютные резервы Нацбанка снизились с начала текущего года на 4,3%, до 33,6 млрд долл. США за счет конвертации средств на валютные счета Правительства в целях выплаты госдолга. Определенное влияние также оказало снижение средств БВУ на валютных счетах в НБРК на фоне дедолларизации вкладов», - сказал Тимур Сулейменов на заседании Правительства.

    Между тем, по его словам, активы Нацфонда увеличились с начала текущего года на 7,5% или на 4,2 млрд долл. США, до 59,9 млрд долл. США. Основной рост произошел за счет инвестиционного дохода - 6,10% или 3,4 млрд долларов США с начала текущего года.

    «Трансферты из Нацфонда в республиканский бюджет составили 2,9 трлн тенге. Для их осуществления продано валютных активов Нацфонда на 4,9 млрд долл. США. Суммарные поступления в фонд с начала года составили 3,3 трлн тенге», - добавил глава Нацбанка.

    Теги:
    Экономика Нацбанк Казахстана для mail.ru Правительство
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