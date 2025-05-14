Международные резервы Казахстана достигли $104,7 млрд - Тимур Сулейменов

На своей странице в Facebook, Тимур Сулейменов отметил, что благодаря совместным усилиям Национального Банка и Правительства удалось замедлить инфляцию с 9,8% в 2023 году до 8,6% в 2024-м.

Международные резервы Казахстана достигли $104,7 млрд — это прочный буфер устойчивости в условиях глобальной нестабильности.

В том числе золотовалютные резервы выросли на 27,5% — до $45,8 млрд за счёт операций с золотом и высокого инвестиционного дохода. На сегодняшний день их объем составляет рекордные $52,3 млрд.

Активы Национального фонда составили $58,8 млрд.

Доходность валютного портфеля фонда достигла 7,6%.

При этом средства Нацфонда инвестируются в финансирование ключевых инфраструктурных проектов. Только в 2024 году — на сумму 238 млрд тенге.

Пенсионные активы ЕНПФ достигли 22,4 трлн тенге, увеличившись на 25,9% за год. Инвестиционный доход составил 3,4 трлн тенге — в два раза выше показателя 2023 года. Доходность пенсионных активов — 17,8%.

В приоритете остается развитие Национальной цифровой финансовой инфраструктуры.Платежными системами Нацбанка обрабатывается около 90 % безналичного оборота в стране. На платформе цифрового тенге реализуются пилотные проекты по обеспечению прозрачности использования государственных средств. Запущена межбанковская система переводов по номеру телефона и QR-коду, все банки начали подключаться.

Начата работа по формированию законодательной базы для правового регулирования рынка цифровых финансовых активов. В текущем году в режиме «регуляторной песочницы» будет запущено несколько проектов по токенизации финансовых активов, реальных активов и т.д. К примеру, токенизация драгоценных металлов может позволить открыть доступ к инвестициям для более широкой аудитории, токенизация дебиторской задолженности (факторинг) может открыть доступ к оборотному капиталу для МСБ, а стейблкоины, обеспеченные в тенге, могут стать безопасным расчетным средством для операций с цифровыми активами.

По итогам встречи Глава государства обозначил приоритеты: сдерживание инфляции, рост резервов, укрепление доверия к финансовой системе и развитие цифровой инфраструктуры. Было дано отдельное поручение по формированию целостного нормативно правового регулирования цифровых финансовых активов. Мы продолжаем системную работу по этим направлениям.Хочу подчеркнуть: все эти результаты — это заслуга большой команды Национального Банка. Благодарю каждого сотрудника за профессионализм, служение обществу, надежность, ориентацию на результат и партнерство.