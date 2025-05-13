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    12:32, 13 Май 2025 | GMT +5

    Глава государства принял годовой отчет Нацбанка Казахстана

    В Акорде под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором был заслушан отчет о деятельности Национального банка за 2024 год, передает агентство Kazinform.

    Токаев
    Фото: Акорда

    Глава государства заслушал доклады о макроэкономической ситуации, ключевых результатах денежно-кредитной политики, состоянии финансовой системы, международных резервов, активов ЕНПФ и Национального фонда.

    В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся деятельности Национального фонда, исполнения республиканского бюджета, снижения инфляции, денежно-кредитной политики, проекта нового Закона «О банках и банковской деятельности», кредитования реального сектора экономики, а также состояния золотовалютных активов Нацбанка.

    Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана планирует продать в мае более $1 миллиарда из Нацфонда. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Нацбанк Казахстана Экономика
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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