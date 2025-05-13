Глава государства принял годовой отчет Нацбанка Казахстана
В Акорде под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором был заслушан отчет о деятельности Национального банка за 2024 год, передает агентство Kazinform.
Глава государства заслушал доклады о макроэкономической ситуации, ключевых результатах денежно-кредитной политики, состоянии финансовой системы, международных резервов, активов ЕНПФ и Национального фонда.
В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся деятельности Национального фонда, исполнения республиканского бюджета, снижения инфляции, денежно-кредитной политики, проекта нового Закона «О банках и банковской деятельности», кредитования реального сектора экономики, а также состояния золотовалютных активов Нацбанка.
Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана планирует продать в мае более $1 миллиарда из Нацфонда.