«Золотого льва» Венецианского кинофестиваля получил фильм «Вся красота и кровопролитие»

ВЕНЕЦИЯ. КАЗИНФОРМ - Обладателем «Золотого льва» - главной награды Венецианского кинофестиваля - стала американский режиссер Лора Пойтрас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на итальянское информагентство ANSA.

За этот приз боролись 23 картины. Церемония награждения 79-го Венецианского международного кинофестиваля прошла на острове Лидо в Венеции.

Документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» посвящен фотографу Нан Голдин, которая пытается привлечь компанию Purdue Pharma к ответственности за производство опиоидов.

Как сообщает Deutsche Welle, обладателем «Серебряного льва» стал итальянец Лука Гуаданьино, представивший картину «Целиком и полностью». Гран-при фестиваля достался фильму «Святой Омер» французского режиссера Элис Диоп, которая стала также обладательницей награды фестиваля «Лев будущего».

Лучшим актером и обладателем «Кубка Вольпи» жюри признало ирландца Колина Фаррелла за роль в фильме «Банши Инишерина» режиссера Мартина Макдонаха, а «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль достался австралийке Кейт Бланшетт - за роль в картине «Тар» Тодда Филда.

Призом за лучший сценарий на Венецианском кинофестивале был награжден британо-ирландский сценарист Мартин Макдонах за фильм «Банши Инишерина», а спецприз жюри получил иранский режиссер Джафар Панахи за киноленту «Никаких медведей».

Премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют жюри присудило канадской актрисе Тейлор Расселл за фильм «Целиком и полностью» Луки Гуаданьино.

79-й Венецианский международный кинофестиваль проходил с 31 августа по 10 сентября 2022 года.

Как сообщалось ранее, на 79-ом Венецианском международном кинофестивале казахстанский фильм Адильхана Ержанова «Голиаф» удостоился специальной награды от независимых кинокритиков из Италии. Премию Premio bisato d'oro 2022 «Best Actors» отдали лучшим актерам - Берику Айтжанову и Данияру Алшинову.