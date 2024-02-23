«Золото» на международном турнире завоевала юношеская команда казахстанских футболистов

Карагандинская команда «Шахтер-2014» привезла золото с турнира по футболу АBU DHABI CUP 2024. Соревнования в ОАЭ прошли среди юношей 2014 года рождения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Под руководством тренера Жанибека Аллабергенова в девяти матчах карагандинские футболисты одержали восемь побед. В соперниках были команды из ОАЭ, Англии, Омана, Южной Африки, Индии, России, Швейцарии, Уганды и Испании.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

После успешного выступления в групповом этапе «Шахтер-2014» вышел в финал серебряной сетки. В финальной игре карагандинцам удалось одержать победу над «Манчестер Сити» (Англия) со счетом 2:0. Голы забили Султан Мамедов и Ернар Мамитов.

— «Манчестер Сити» — это очень сильный соперник. Здорово, что ребята смогли собраться и победить. На нашей стороне оказалась футбольная удача, ну и, естественно, много готовились к турниру, тренировались. Чем чаще мальчишки будут выезжать за рубеж, где есть такие гранды, тем сильнее они будут. Как минимум ментально будут хорошо подготовлены, — говорит Жанибек Аллабергенов.

Призом за победу стал двухдневный тренировочный лагерь с тренерами из академии «Манчестер Сити», которые в этом году приедут в Караганду.