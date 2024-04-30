Золото и серебро завоевали казахстанские легкоатлеты на чемпионате Азии

В Дубае (ОАЭ) прошел 21-й чемпионат Азии по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет. В составе сборной Казахстана выступили девять спортсменов из Карагандинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на управление физической культуры и спорта региона.

Воспитанница школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени А. Молдагуловой Алина Чистякова завоевала золотую медаль в семиборье. Более того, показав такой отличный результат, карагандинская спортсменка добилась права выступить на чемпионате мира в Перу, который состоится в августе.

Фото: управление физической культуры и спорта Карагандинской области

В первенстве Азии отличилась еще одна легкоатлетка ОСШИКОР имени А. Молдагуловой — Милана Зубарева. Спортсменка выиграла серебряную награду в эстафетном беге 4×400 метров.

Фото: управление физической культуры и спорта Карагандинской области

В шаге от медалей оказались карагандинцы Арина Малюгина — в прыжках в высоту, Александр Акимов — в беге на 3 000 метров с препятствиями и Михаил Котов — в десятиборье. Все они заняли четвертые места.