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    09:59, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Золото и серебро завоевали казахстанские легкоатлеты на чемпионате Азии

    Золото и серебро завоевали казахстанские легкоатлеты на чемпионате Азии
    Фото: управление физической культуры и спорта Карагандинской области

    В Дубае (ОАЭ) прошел 21-й чемпионат Азии по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет. В составе сборной Казахстана выступили девять спортсменов из Карагандинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на управление физической культуры и спорта региона.

    Воспитанница школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени А. Молдагуловой Алина Чистякова завоевала золотую медаль в семиборье. Более того, показав такой отличный результат, карагандинская спортсменка добилась права выступить на чемпионате мира в Перу, который состоится в августе.

    Золото и серебро завоевали казахстанские легкоатлеты на чемпионате Азии
    Фото: управление физической культуры и спорта Карагандинской области

    В первенстве Азии отличилась еще одна легкоатлетка ОСШИКОР имени А. Молдагуловой — Милана Зубарева. Спортсменка выиграла серебряную награду в эстафетном беге 4×400 метров.

    Золото и серебро завоевали казахстанские легкоатлеты на чемпионате Азии
    Фото: управление физической культуры и спорта Карагандинской области

    В шаге от медалей оказались карагандинцы Арина Малюгина — в прыжках в высоту, Александр Акимов — в беге на 3 000 метров с препятствиями и Михаил Котов — в десятиборье. Все они заняли четвертые места.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана ОАЭ Дубай Легкая атлетика Регионы Карагандинская область
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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