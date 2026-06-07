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    Золото и серебро завоевали казахстанские гребцы на регате в Москве

    В России проходит международный турнир по академической гребле «65-я Большая Московская регата», передает Kazinform.

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    Фото: НОК РК

    Как сообщает Комитет по делам спорта и физической культуры, в соревнованиях среди спортсменов до 19 лет на дистанции 2000 метров в классе JM2 первое место заняли Семён Первушкин и Дмитрий Ануприев. Казахстанский экипаж показал результат 6 минут 50,25 секунды. Серебряную и бронзовую медали в этой дисциплине завоевали представители России.

    Также вчера среди взрослых спортсменов казахстанцы Бауыржан Султанов и Александр Афанасьев стали серебряными призерами на дистанции 2000 метров в легком весе.

    Отмечается что в соревнованиях принимают участие 447 спортсменов из 6 стран.

    Спорт спортсмены Казахстана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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