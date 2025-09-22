РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:16, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Две медали завоевали военнослужащие Казахстана на молодежном ЧМ по рукопашному бою

    Представители Сил специальных операций успешно выступили на чемпионате мира по рукопашному бою среди молодежи в Актау, передает Kazinform со ссылкой на Минобороны Казахстана. 

    чемпионат, рукопашный бой, военные
    Фото: Минобороны РК

    В первенстве мира, проходившем в спорткомплексе «Халық Арена», приняли участие более 250 молодых спортсменов из 23 стран.

    Выступив в дисциплине «поединок», военнослужащие удостоились золотой и серебряной медалей.

    Офицер-снайпер лейтенант Дархан Жорагул завоевал «золото» в весовой категории 97 кг. А в весовой категории 88 кг сержант группы — инструктор по физической и боевой подготовке сержант Азамат Асылбекулы поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

    — Дархан Жорагул спортом начал заниматься во время учебы в Военном институте Сухопутных войск. Он победитель международных турниров среди молодежи 2021-го и 2024 годов, чемпион республиканского турнира памяти генерал-майора Аубакира Арыстанбекова, — отмечается в сообщении.

    Спортивная карьера сержанта Азамата Асылбекулы началась в 2013 году в областной специализированной школе-интернате для одаренных в спорте детей в Таразе. Он четырехкратный чемпион страны по рукопашному бою, Кубка Казахстана по рукопашному бою и чемпион СНГ по армейскому рукопашному бою.

    Ранее писал, что военнослужащий из Астаны Рауан Абильханов готовится пробежать сверхмарафон протяженностью 600 километров в честь Дня Республики.

     

    Теги:
    Спорт Марафон Военные Минобороны РК Чемпион мира
    Асель Елюбаева
    Автор
