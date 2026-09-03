Золото и девять медалей: как выступили казахстанские школьники на международной олимпиаде в Италии

Сборная Юных геологов Казахстана завоевала девять медалей на 19-й Международной олимпиаде наук о Земле (International Earth Science Olympiad — IESO 2026), передает Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства Казахстана.

Международная олимпиада состоялась в г. Турин (Италия).

Национальную команду Казахстана представляли Мансур Турсунгалиев, Амир Дарынов, Сара Мухтарханова и Нурия Муханбетали.

По итогам олимпиады казахстанские школьники завоевали одну золотую, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

Международная олимпиада наук о Земле объединяет школьников из разных стран и направлена на развитие знаний и практических навыков в области геологии, географии, наук об окружающей среде и других дисциплин, связанных с изучением Земли. Программа соревнований включает индивидуальные и командные испытания, требующие как теоретической подготовки, так и способности применять знания на практике.

Кто отличился в командных испытаниях?

Одним из ключевых командных испытаний стал Earth Science Project (ESP). По его итогам:

Мансур Турсунгалиев — золотая медаль;

Амир Дарынов и Сара Мухтарханова — серебряные медали;

Нурия Муханбетали — бронзовая медаль.

В международном командном испытании ITFI казахстанская сборная также показала высокий результат:

Сара Мухтарханова и Мансур Турсунгалиев — серебряные медали;

Амир Дарынов и Нурия Муханбетали — бронзовые медали.

Также в индивидуальном испытании Written Test бронзовую медаль завоевал Амир Дарынов.

Таким образом, по итогам IESO 2026 на счету сборной Казахстана девять медалей: одна золотая, четыре серебряные и четыре бронзовые.

— Успешное выступление казахстанских школьников стало результатом системной подготовки, включавшей занятия с преподавателями и экспертами, практические и полевые тренировки, а также командную работу. Участие в международной олимпиаде позволило молодым исследователям продемонстрировать не только уровень знаний в области наук о Земле, но и навыки анализа, решения практических задач и взаимодействия в команде. Достижение казахстанской сборной имеет особое значение для популяризации наук о Земле среди школьников и привлечения внимания молодого поколения к геологии, географии, экологическим и другим естественно-научным направлениям, — отметили в Министерстве.

Участие сборной Казахстана в IESO 2026 стало возможным благодаря поддержке Фонда Шахмардана Есенова, выступившего генеральным спонсором команды.

В Министерстве промышленности и строительства Казахстана подчеркнули, что результаты IESO 2026 подтверждают высокий потенциал казахстанских школьников в международных интеллектуальных соревнованиях и создают основу для их дальнейшего участия в научно-образовательных проектах и олимпиадах в области наук о Земле.

Ранее сообщалось, что казахстанская команда получила специальную награду на чемпионате по робототехнике в Гонконге.