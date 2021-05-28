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    21:23, 27 Май 2021 | GMT +6

    «Золото» чемпионата по жамбы ату завоевала сборная Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Талгарском районе Алматинской области завершился очередной чемпионат Казахстана по национальным конным видам спорта тенге алу и жамбы ату. На республиканских соревнованиях спортсмены Туркестанской области стали лучшими в командном зачете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

    В чемпионате приняли участие спортсмены из 16 регионов. Среди них и житель Туркестанской области Айкоз Ералхан, который завоевал золотую медаль, став победителем чемпионата Казахстана по жамбы ату.

    В стрельбе из лука серебряным призером стал Сарыбай Айтбек. А в тенге алу победил известный спортсмен Галымжан Ищанов.

    В церемонии награждения победителей и призеров соревнований принял участие депутат Мажилиса Парламента РК, президент Ассоциации национальных видов спорта Бекболат Тлеухан.

    Следует подчеркнуть, в настоящее время казахстанские тренеры усиленно работают над развитием национальных видов спорта на международном уровне. Об этом свидетельствует тот факт, что чемпионат Казахстана по тенге алу и жамбы ату проводится уже в 14-й раз.



    Теги:
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