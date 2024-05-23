Золотые украшения возрастом более двух тысяч лет нашли в Туркестанской области

Золотые украшения, которым более двух тысяч лет, нашли в Туркестанской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на 24.kz.

Экспедиция Центра археологии Южно-Казахстанского педагогического университета, а также музея-заповедника «Ордабасы» работала на могильнике Толебай тобе-5. Он относится к периоду государства Кангюй. Специалисты давно ведут там раскопки. В этом году удалось обнаружить уникальное захоронение знатной семьи примерно II века до нашей эры.

Археологи нашли нерядовое захоронение. Об этом свидетельствует размер кургана. Артефакты, найденные внутри. Здесь обнаружены ювелирные украшения с тончайшей техникой исполнения. Золотые серьги в форме луны, украшенные драгоценными камнями – поистине сокровище для археологов. Эта находка, по словам археологов, доказывает насколько высоко, было развито ювелирное искусство той эпохи.

- Это две уникальные серьги. Они олицетворяют шедевр ювелирного искусства государства Кангюй. Конечно, такие традиции, выполненные в золото-бирюзового, полихромного стиля, так он называется. Они характерны для сармато-кангюйского мира. И этими подобными технологиями пользовались далеко на Западе, в греческих городах, в позднеримской империи, в сарматских кругах. Но они у нас здесь оказались, - рассказал Александр Подушкин, профессор Южно-Казахстанского педагогического университета им. Озбекали Жанибекова.

Оказался в раскопе ещё один уникальный артефакт – бронзовое ханьское зеркало. Оно выполнено в традициях Поднебесной. Такие зеркала высоко ценились в древнем обществе. И не каждый мог себе такое позволить. Аналогичные, по словам профессора Подушкина, находили в погребениях Кушанских царей. В числе находок римская фибула, браслет из египетского фаянса и даже кусочек ткани.

- Предположительно, это хлопок. Такие ткани, как синтетические, конечно, не в наше время могут сохраниться в археологии. Их спустя много лет находят. А это очень уникальная вещь, так как материал натуральный, и при этом он живой, и мы можем его лицезреть. Это очень уникально, когда остаются какие-то тканевые вещи, - сказала Роксана Андреенко, участница археологической экспедиции.

Саму местность специалисты тоже считают примечательной. В нескольких километрах отсюда располагался огромный древний город Караспан тобе. Рядом район, включающий больше 40 археологических объектов. И набор найденных артефактов позволяет судить об историко-культурном наследии предков казахов.

После того, как все находки зафиксируют, курганы вновь засыпают, а ландшафт приводят в первоначальный вид. А найденные артефакты займут особое место в Центральном государственном музее.