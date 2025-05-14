«Золотая виза» Казахстана в международном сравнении
Для многих идея переезда за границу выглядит привлекательно, однако традиционные миграционные процедуры часто бывают медленными и сложными. Некоторые государства упрощают этот процесс с помощью программы «Золотая виза», предоставляя вид на жительство в обмен на инвестиции, сообщает корреспондент агентства Kazinform.
В этом материале Kazinform рассказывает, как такие инициативы приобрели популярность среди инвесторов, стремящихся к лучшим бизнес-возможностям и более высокому качеству жизни. Теперь к числу этих стран присоединился и Казахстан.
В апреле 2025 года Министерство иностранных дел Казахстана объявило о запуске новой программы «Золотая виза». Иностранные граждане, инвестирующие не менее 300 000 долларов США в казахстанские компании или ценные бумаги, смогут получить вид на жительство сроком до 10 лет.
Что такое «Золотая виза» и почему она популярна?
«Золотая виза» — это программа получения резидентства за инвестиции (residency-by-investment, RBI), предоставляющая долгосрочный вид на жительство или даже гражданство в обмен на экономический вклад. В отличие от традиционной иммиграции, такие визы предлагают более быстрый и гибкий путь к легализации через инвестиции:
- в недвижимость;
- местный бизнес;
- государственные облигации
Такие программы особенно популярны среди состоятельных лиц (High Net-Worth Individuals, HNWIs), которые стремятся к глобальной мобильности, оптимизации налогообложения, доступу к международным рынкам, здравоохранению и образованию.
ОАЭ, Португалия, Греция и Кипр успешно применяют механизмы «Золотой визы» для привлечения иностранных инвестиций и стимулирования экономического роста.
Казахстан и другие страны с программами «Золотая виза»
Требование Казахстана по минимальным инвестициям в размере 300 000 долларов США соответствует среднему уровню на мировом рынке «Золотых виз». В сравнении:
|
Страна
|
Инвестиционные требования
|
Основные условия
|
Путь к получению вида на жительство / гражданства
|
Казахстан
|
$300 000
|
Инвестиции в казахстанские компании или местные ценные бумаги
|
10-летний ВНЖ
|
Португалия
|
€250,000–€500,000
|
Недвижимость, бизнес или пожертвование
|
ВНЖ на 5 лет, гражданство после 5+ лет
|
Греция
|
€250,000
|
Покупка недвижимости
|
ВНЖ на 5 лет, гражданство после 7 лет
|
Кипр
|
€300,000
|
Покупка недвижимости (с последующим ВНЖ)
|
вид на жительство с выдачей ПМЖ через 5 лет, гражданство после 7 лет
|
ОАЭ
|
~$550,000
|
Инвестиции в недвижимость или бизнес
|
мультивиза на 5-10 лет (право жить/работать без местного спонсора)
|
США (ЕВ-5)
|
$800,000
|
Инвестиции в бизнес с созданием не менее 10 рабочих мест
|
условная грин-карта, постоянная — через 5 лет, гражданство через 3 года после ПМЖ
|
Мальта
|
€182,000+
|
Взносы, аренда/покупка имущества, сборы
|
ПМЖ с последующей возможностью получения гражданства
|
Италия
|
€250,000–€2 млн
|
Стартовые инвестиции, государственные облигации
|
ВНЖ с продлением, гражданство через 10 лет
|
Испания
|
€500,000
|
Покупка недвижимости
|
ВНЖ на 5 лет, гражданство через 10 лет (программа скоро закроется)
|
Сингапур
|
~$7.7 млн
|
Инвестиции в бизнес
|
право на ПМЖ, гражданство после 2–3 лет постоянного проживания
|
Венгрия
|
€250,000
|
Инвестиции в бизнес
|
ВНЖ с последующей возможностью получения гражданства
|
Латвия
|
€60,000
|
Инвестиции в бизнес или недвижимость
|
ВНЖ на 5 лет с продлением
- Казахстанский порог выше, чем в Греции, Венгрии и Латвии, но ниже, чем в ОАЭ, США и Сингапуре.
- В отличие от Португалии, Греции и Кипра, где ВНЖ выдается на 5 лет, Казахстан сразу предлагает вид на жительство сроком на 10 лет.
- Хотя Мальта и Испания обеспечивают доступ к ЕС, они требуют больших вложений и сопровождаются юридическими сложностями.
Программа Казахстана может заинтересовать инвесторов, ориентированных на возможности в Центральной Азии, торговые маршруты Шёлкового пути и проекты в рамках инициативы «Belt and Road Initiative».
Тенденции рынка «Золотых виз» в 2025 году
Несмотря на привлекательность таких программ, некоторые страны начали их пересматривать или закрывать из-за роста цен на жильё, соображений безопасности и общественной критики.
Так, Испания планирует поэтапный отказ от своей программы в 2025 году. В то же время программа Мальты по получению гражданства за инвестиции столкнулась с юридическими претензиями со стороны ЕС, что вынудило страну вернуться к формату только вида на жительство.
Тем не менее, спрос на «Золотые визы» остаётся высоким — особенно со стороны профессионалов, предпринимателей и студентов, ищущих безопасную деловую среду и улучшение качества жизни.
Программа «Золотая виза» Казахстана предлагает конкурентоспособные условия на глобальном рынке, особенно для инвесторов, интересующихся растущей экономикой Центральной Азии. Несмотря на то, что она пока не может соперничать с европейскими программами по уровню глобальной мобильности, десятилетний срок ВНЖ и доступный инвестиционный порог делают её привлекательным вариантом для долгосрочных инвесторов. Для тех, кто рассматривает возможность переезда через инвестиции, Казахстан теперь в одном ряду с признанными странами-участницами рынка «Золотых виз».
Ранее сообщалось, что Казахстан делает ещё один шаг навстречу международному бизнесу — вводит новую инвесторскую визу.