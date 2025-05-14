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    16:41, 14 Май 2025 | GMT +5

    «Золотая виза» Казахстана в международном сравнении

    Для многих идея переезда за границу выглядит привлекательно, однако традиционные миграционные процедуры часто бывают медленными и сложными. Некоторые государства упрощают этот процесс с помощью программы «Золотая виза», предоставляя вид на жительство в обмен на инвестиции, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

    «Золотая виза» Казахстана в международном сравнении
    Коллаж: Canva / Kazinform

    В этом материале Kazinform рассказывает, как такие инициативы приобрели популярность среди инвесторов, стремящихся к лучшим бизнес-возможностям и более высокому качеству жизни. Теперь к числу этих стран присоединился и Казахстан.

    В апреле 2025 года Министерство иностранных дел Казахстана объявило о запуске новой программы «Золотая виза». Иностранные граждане, инвестирующие не менее 300 000 долларов США в казахстанские компании или ценные бумаги, смогут получить вид на жительство сроком до 10 лет.

    Что такое «Золотая виза» и почему она популярна?

    «Золотая виза» — это программа получения резидентства за инвестиции (residency-by-investment, RBI), предоставляющая долгосрочный вид на жительство или даже гражданство в обмен на экономический вклад. В отличие от традиционной иммиграции, такие визы предлагают более быстрый и гибкий путь к легализации через инвестиции:

    • в недвижимость;
    • местный бизнес;
    • государственные облигации

    Такие программы особенно популярны среди состоятельных лиц (High Net-Worth Individuals, HNWIs), которые стремятся к глобальной мобильности, оптимизации налогообложения, доступу к международным рынкам, здравоохранению и образованию.

    ОАЭ, Португалия, Греция и Кипр успешно применяют механизмы «Золотой визы» для привлечения иностранных инвестиций и стимулирования экономического роста.

    Казахстан и другие страны с программами «Золотая виза»

    Требование Казахстана по минимальным инвестициям в размере 300 000 долларов США соответствует среднему уровню на мировом рынке «Золотых виз». В сравнении:

    Страна

    Инвестиционные требования

    Основные условия

    Путь к получению вида на жительство / гражданства

    Казахстан

    $300 000

    Инвестиции в казахстанские компании или местные ценные бумаги

    10-летний ВНЖ

    Португалия

    €250,000–€500,000

    Недвижимость, бизнес или пожертвование

    ВНЖ на 5 лет, гражданство после 5+ лет

    Греция

    €250,000

    Покупка недвижимости

    ВНЖ на 5 лет, гражданство после 7 лет

    Кипр

    €300,000

    Покупка недвижимости (с последующим ВНЖ)

    вид на жительство с выдачей ПМЖ через 5 лет, гражданство после 7 лет

    ОАЭ

    ~$550,000

    Инвестиции в недвижимость или бизнес

    мультивиза на 5-10 лет (право жить/работать без местного спонсора)

    США (ЕВ-5)

    $800,000

    Инвестиции в бизнес с созданием не менее 10 рабочих мест

    условная грин-карта, постоянная — через 5 лет, гражданство через 3 года после ПМЖ

    Мальта

    €182,000+

    Взносы, аренда/покупка имущества, сборы

    ПМЖ с последующей возможностью получения гражданства

    Италия

    €250,000–€2 млн

    Стартовые инвестиции, государственные облигации

    ВНЖ с продлением, гражданство через 10 лет

    Испания

    €500,000

    Покупка недвижимости

    ВНЖ на 5 лет, гражданство через 10 лет (программа скоро закроется)

    Сингапур

    ~$7.7 млн

    Инвестиции в бизнес

    право на ПМЖ, гражданство после 2–3 лет постоянного проживания

    Венгрия

    €250,000

    Инвестиции в бизнес

    ВНЖ с последующей возможностью получения гражданства

    Латвия

    €60,000

    Инвестиции в бизнес или недвижимость

    ВНЖ на 5 лет с продлением
    • Казахстанский порог выше, чем в Греции, Венгрии и Латвии, но ниже, чем в ОАЭ, США и Сингапуре.
    • В отличие от Португалии, Греции и Кипра, где ВНЖ выдается на 5 лет, Казахстан сразу предлагает вид на жительство сроком на 10 лет.
    • Хотя Мальта и Испания обеспечивают доступ к ЕС, они требуют больших вложений и сопровождаются юридическими сложностями.

    Программа Казахстана может заинтересовать инвесторов, ориентированных на возможности в Центральной Азии, торговые маршруты Шёлкового пути и проекты в рамках инициативы «Belt and Road Initiative».

    Тенденции рынка «Золотых виз» в 2025 году

    Несмотря на привлекательность таких программ, некоторые страны начали их пересматривать или закрывать из-за роста цен на жильё, соображений безопасности и общественной критики.

    Так, Испания планирует поэтапный отказ от своей программы в 2025 году. В то же время программа Мальты по получению гражданства за инвестиции столкнулась с юридическими претензиями со стороны ЕС, что вынудило страну вернуться к формату только вида на жительство.

    Тем не менее, спрос на «Золотые визы» остаётся высоким — особенно со стороны профессионалов, предпринимателей и студентов, ищущих безопасную деловую среду и улучшение качества жизни.

    Программа «Золотая виза» Казахстана предлагает конкурентоспособные условия на глобальном рынке, особенно для инвесторов, интересующихся растущей экономикой Центральной Азии. Несмотря на то, что она пока не может соперничать с европейскими программами по уровню глобальной мобильности, десятилетний срок ВНЖ и доступный инвестиционный порог делают её привлекательным вариантом для долгосрочных инвесторов. Для тех, кто рассматривает возможность переезда через инвестиции, Казахстан теперь в одном ряду с признанными странами-участницами рынка «Золотых виз».

    Ранее сообщалось, что Казахстан делает ещё один шаг навстречу международному бизнесу — вводит новую инвесторскую визу.

    Теги:
    Туризм Казахстан Инвестиции Виза Иностранцы
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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