«Золотая виза» Казахстана в международном сравнении

В этом материале Kazinform рассказывает, как такие инициативы приобрели популярность среди инвесторов, стремящихся к лучшим бизнес-возможностям и более высокому качеству жизни. Теперь к числу этих стран присоединился и Казахстан.

В апреле 2025 года Министерство иностранных дел Казахстана объявило о запуске новой программы «Золотая виза». Иностранные граждане, инвестирующие не менее 300 000 долларов США в казахстанские компании или ценные бумаги, смогут получить вид на жительство сроком до 10 лет.

Что такое «Золотая виза» и почему она популярна?

«Золотая виза» — это программа получения резидентства за инвестиции (residency-by-investment, RBI), предоставляющая долгосрочный вид на жительство или даже гражданство в обмен на экономический вклад. В отличие от традиционной иммиграции, такие визы предлагают более быстрый и гибкий путь к легализации через инвестиции:

в недвижимость;

местный бизнес;

государственные облигации

Такие программы особенно популярны среди состоятельных лиц (High Net-Worth Individuals, HNWIs), которые стремятся к глобальной мобильности, оптимизации налогообложения, доступу к международным рынкам, здравоохранению и образованию.

ОАЭ, Португалия, Греция и Кипр успешно применяют механизмы «Золотой визы» для привлечения иностранных инвестиций и стимулирования экономического роста.

Казахстан и другие страны с программами «Золотая виза»

Требование Казахстана по минимальным инвестициям в размере 300 000 долларов США соответствует среднему уровню на мировом рынке «Золотых виз». В сравнении:

Страна Инвестиционные требования Основные условия Путь к получению вида на жительство / гражданства Казахстан $300 000 Инвестиции в казахстанские компании или местные ценные бумаги 10-летний ВНЖ Португалия €250,000–€500,000 Недвижимость, бизнес или пожертвование ВНЖ на 5 лет, гражданство после 5+ лет Греция €250,000 Покупка недвижимости ВНЖ на 5 лет, гражданство после 7 лет Кипр €300,000 Покупка недвижимости (с последующим ВНЖ) вид на жительство с выдачей ПМЖ через 5 лет, гражданство после 7 лет ОАЭ ~$550,000 Инвестиции в недвижимость или бизнес мультивиза на 5-10 лет (право жить/работать без местного спонсора) США (ЕВ-5) $800,000 Инвестиции в бизнес с созданием не менее 10 рабочих мест условная грин-карта, постоянная — через 5 лет, гражданство через 3 года после ПМЖ Мальта €182,000+ Взносы, аренда/покупка имущества, сборы ПМЖ с последующей возможностью получения гражданства Италия €250,000–€2 млн Стартовые инвестиции, государственные облигации ВНЖ с продлением, гражданство через 10 лет Испания €500,000 Покупка недвижимости ВНЖ на 5 лет, гражданство через 10 лет (программа скоро закроется) Сингапур ~$7.7 млн Инвестиции в бизнес право на ПМЖ, гражданство после 2–3 лет постоянного проживания Венгрия €250,000 Инвестиции в бизнес ВНЖ с последующей возможностью получения гражданства Латвия €60,000 Инвестиции в бизнес или недвижимость ВНЖ на 5 лет с продлением

Казахстанский порог выше, чем в Греции, Венгрии и Латвии, но ниже, чем в ОАЭ, США и Сингапуре.

В отличие от Португалии, Греции и Кипра, где ВНЖ выдается на 5 лет, Казахстан сразу предлагает вид на жительство сроком на 10 лет.

Хотя Мальта и Испания обеспечивают доступ к ЕС, они требуют больших вложений и сопровождаются юридическими сложностями.

Программа Казахстана может заинтересовать инвесторов, ориентированных на возможности в Центральной Азии, торговые маршруты Шёлкового пути и проекты в рамках инициативы «Belt and Road Initiative».

Тенденции рынка «Золотых виз» в 2025 году

Несмотря на привлекательность таких программ, некоторые страны начали их пересматривать или закрывать из-за роста цен на жильё, соображений безопасности и общественной критики.

Так, Испания планирует поэтапный отказ от своей программы в 2025 году. В то же время программа Мальты по получению гражданства за инвестиции столкнулась с юридическими претензиями со стороны ЕС, что вынудило страну вернуться к формату только вида на жительство.

Тем не менее, спрос на «Золотые визы» остаётся высоким — особенно со стороны профессионалов, предпринимателей и студентов, ищущих безопасную деловую среду и улучшение качества жизни.

Программа «Золотая виза» Казахстана предлагает конкурентоспособные условия на глобальном рынке, особенно для инвесторов, интересующихся растущей экономикой Центральной Азии. Несмотря на то, что она пока не может соперничать с европейскими программами по уровню глобальной мобильности, десятилетний срок ВНЖ и доступный инвестиционный порог делают её привлекательным вариантом для долгосрочных инвесторов. Для тех, кто рассматривает возможность переезда через инвестиции, Казахстан теперь в одном ряду с признанными странами-участницами рынка «Золотых виз».

Ранее сообщалось, что Казахстан делает ещё один шаг навстречу международному бизнесу — вводит новую инвесторскую визу.