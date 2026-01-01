РУ
    16:29, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Зохран Мамдани приведен к присяге в качестве мэра Нью-Йорка

    Церемония состоялась в первые минуты Нового года на станции метро City Hall, рядом с Мамдани стояла его жена Рама Дуваджи, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Фото: aa.com.tr

    Присягу приняла генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

    — С Новым годом, ньюйоркцы — как находящиеся внутри этого тоннеля, так и над ним, — сказал Мамдани, стоя под сводчатым потолком, над которым были слова City Hall.

    Закон штата Нью-Йорк предусматривает, что новый мэр вступает в должность 1 января после выборов, а небольшая церемония приведения к присяге сразу после полуночи стала просто традицией. Мамдани выбрал для этого станцию метро Old City Hall, выведенную из эксплуатации в середине прошлого века и доступную лишь несколько раз в год в рамках организованных экскурсий, отмечает агентство Reuters.

    Как заявила команда Мамдани, его выбор отражает «приверженность трудящимся людям, которые каждый день обеспечивают работу нашего города».

    34-летний Зохран Мамдани, мусульманин, уроженец Уганды и социалист победил на выборах мэра Нью-Йорка в ноябре.

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
