Зохран Мамдани приведен к присяге в качестве мэра Нью-Йорка

Присягу приняла генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

— С Новым годом, ньюйоркцы — как находящиеся внутри этого тоннеля, так и над ним, — сказал Мамдани, стоя под сводчатым потолком, над которым были слова City Hall.

Закон штата Нью-Йорк предусматривает, что новый мэр вступает в должность 1 января после выборов, а небольшая церемония приведения к присяге сразу после полуночи стала просто традицией. Мамдани выбрал для этого станцию метро Old City Hall, выведенную из эксплуатации в середине прошлого века и доступную лишь несколько раз в год в рамках организованных экскурсий, отмечает агентство Reuters.

Как заявила команда Мамдани, его выбор отражает «приверженность трудящимся людям, которые каждый день обеспечивают работу нашего города».



34-летний Зохран Мамдани, мусульманин, уроженец Уганды и социалист победил на выборах мэра Нью-Йорка в ноябре.