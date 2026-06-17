Зобелевская премия учреждена в Кыргызстане: за что ее будут присуждать

В Кыргызстане официально начала свою работу первая в мире Академия песочной живописи, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

По словам ее генерального директора Заремы Абылгазиевой, организация создана как масштабная профессиональная творческая площадка для систематизации опыта и развития редкого жанра sand art.

Академия планирует провести первый масштабный съезд для мастеров песочной графики со всего мира, где пройдут выборы президента Всемирного союза художников песочной живописи.

Организация также учредила Зобелевскую премию — первую международную награду в данном виде искусства, названную в честь немецкого художника Бенджамина Зобеля, на которую уже претендуют 30 мастеров из разных стран. Награду вручат на фестивале «Неделя песочной живописи».

Кроме того, в Чолпон-Ате с 14 по 20 сентября пройдет международная выставка «Sand art EXPO», собрав ведущих экспертов индустрии.

В настоящее время члены академии, включая известного эксперта Эндрю Вахтеля, разрабатывают первые специализированные книги — «История песочной живописи» и «Методика преподавания песочной живописи», которые закрепят стандарты обучения и станут главным практическим пособием.

Ранее сообщалось об открытии в Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в Бишкеке выставки картин казахстанских художников Умирали Исмаилова и Мажита Байтенова «Легенды Великой степи».