«Легенды Великой степи» представлены на выставке в Кыргызстане

В Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в Бишкеке открылась выставка картин казахстанских художников Умирали Исмаилова и Мажита Байтенова «Легенды Великой степи», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

В официальном открытии мероприятия приняли участие государственный секретарь КР Арслан Койчиев, советник-посланник Посольства Казахстана в Кыргызстане Асхат Сыздыков, представители творческой интеллигенции, казахской диаспоры и молодежи.

Выставка объединила творчество двух мастеров, представляющих разные поколения и направления казахстанской живописи, и посвящена истории и культуре казахского народа, а также тюркского наследия.

На вернисаже экспонированы более 60 произведений, в которых передается дух степной природы, атмосфера легенд и символов.

Вице-президент Академии художеств РК, член Союзов казахстанских художников и дизайнеров, живописец Умирали Исмаилов в своих работах исследует современную живопись, абстрактный экспрессионизм, обращаясь к вопросам смысла жизни, природы человеческой сущности и места человека в мире.

— Сегодня мы впервые представлены на выставке в Бишкеке. Этот день одновременно радостный и волнительный. Коллеги из Кыргызстана часто участвуют в симпозиумах в Казахстане, мы постоянно взаимодействуем и также хорошо знаем их работы. Мои картины, выполненные в абстрактном минимализме и авангардном стиле, позволяют посетителям погрузиться в атмосферу степи, прочувствовать силу ветра и тишину просторов. Надеюсь, что переданные в современном стиле произведения будут оценены публикой, — сказал Умирали Исмаилов.

Академик Академии художеств Казахстана, живописец, художник-график, доцент искусствоведения Мажит Байтенов давно планировал провести большую выставку картин в столичном музее Кыргызстана.

— Мы заранее готовились к выставке. Среди работ есть и старые, и новые произведения. Думаю, что экспозиция представлена на должном уровне. Культура казахов и кыргызов близка друг другу. Основная тема — величие и тайны казахской степи, — поделился казахстанский художник.

Примечательно, что повышенный интерес к произведениям искусства наших соотечественников проявили не только лица взрослого поколения, но и молодежь.

Выставка открыта до 31 мая.

Напомним, в 2024 году в Бишкеке проходила международная выставка картин «Женская Вселенная тюркского мира», на которой были представлены работы известных художниц из тюркских стран, в том числе из Казахстана.