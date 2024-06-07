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    08:56, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    «Женская Вселенная тюркского мира» представлена в Бишкеке

    культура, картины
    Фото: Гульмира Абдрахманова/ Kazinform

    В  национальном музее искусств имени Г.Айтиева в Бишкеке  открылась международная выставка «Женская Вселенная тюркского мира», с участием 15 художников из шести стран, входящих в Международную организацию тюркской культуры, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Экспозиция включает работы известных художниц из тюркских стран, среди них – Лейла Махат и Гүлназым Омирзак (Казахстан), Наргиз Гулиева (Азербайджан), Орозган Мамбеталиева, Роза Джангарачева, Гульнара Мусабай, Нюргуяна Иннокентьева, Зура Турдубаева, Нуркан Кангельдиева (Кыргызстан), Хатиджа Амансахедова и Айнагозель Нурыева (Туркменистан), Халима Туркйылмаз и Камуран Кардаш (Турция), Шахноз Абдуллаева и Сарвиноз Касымова (Узбекистан).

    культура
    Фото: Гульмира Абдрахманова/ Kazinform

    Казахстанский художник, галерист Лейла Махат представила бишкекской публике свои произведения, наполненные красочными образами лошадей, женщины и степного неба с облаками. 

    По мнению мастера изобразительного искусства, задача такого мероприятия заключается в том, чтобы объединить женскую половину и дать возможность показать искусство женщин-художниц как можно большему количеству людей.

    Также вниманию гостей мероприятия представлены не менее интересные, необычные картины, выполненные в казахской традиционной технике «біз кесте» (тамбурной вышивке), талантливой художницы Гүлназым Омирзак. В работах молодого автора отражена национальная культура, традиции и обычаи казахского народа.

    Гүлназым Омирзак
    Фото: Гульмира Абдрахманова/ Kazinform

    На международной выставке можно увидеть произведения искусства, исполненные в различной стилистике, несущие в себе «генетическую память» тюркских народов, а также, раскрывающие общечеловеческие ценности.

    Выставка открыта для посетителей до 8 июня.

    культура, картина
    Фото: Гульмира Абдрахманова/ Kazinform

     

     

    Теги:
    Культура Тюркский мир Кыргызстан Центральная Азия Интеграция и партнерство
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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