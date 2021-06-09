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    16:33, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Знаю Касым-Жомарта Токаева, как выдающегося интеллектуала - российский журналист

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный российский журналист Леонид Млечин поделился мнением о фигуре Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уже два года Токаев руководит Казахстаном, можно подводить итоги. Два с небольшим года назад судьба Казахстана внезапно изменилась, когда Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев внезапно оставил президентскую должность. Он мог оставаться еще долго – еще не истек срок его полномочий, здоровьем его Бог на обидел. Но он счел необходимым дать возможность другому человеку руководить страной», - сказал Леонид Млечин во время эфира на Youtube-канале «История Леонида Млечина».

    Он напомнил, что согласно Конституции РК Президентом стал Глава Верхней палаты Касым-Жомарт Токаев.

    «Многие тогда говорили – это временно, случайно, на самом деле теперь другой человек будет управлять Казахстаном. Я с удивлением слушал эти высказывания, в том числе от весьма заметных людей. У меня не было ни малейших сомнений, что никакой мелкой игры там быть не может», - отметил спикер.

    «Когда-то я написал биографию Нурсултана Назарбаева и пришел к выводу, что этот человек, который поставил Казахстан на политическую карту мира, мелким политиканством никогда заниматься не будет. И я знаю нового Президента – господина Токаева – как выдающегося интеллектуала, фигуру крупного масштаба. Это тоже не тот человек, который будет заниматься какими-то мелкими интригами. И оказался прав», - заключил журналист.


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    Президент Президент Казахстана Международная деятельность СМИ Внешняя политика Казахстана
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