Знатоки: школьники трех регионов Казахстана показали лучшие результаты PISA-2025

На аппаратном совещании под председательством министра просвещения Жұлдыз Сүлейменовой с участием руководителей региональных управлений образования рассмотрены результаты международного исследования PISA-2025 в разрезе регионов, передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Министр отметила регионы, продемонстрировавшие высокие результаты по основным направлениям исследования. Астана и Северо-Казахстанская область вошли в тройку лидеров по всем трем направлениям — естествознанию, математике и чтению, показав высокие и стабильные результаты.

Естествознание

1. Северо-Казахстанская область

2. Астана

3. Костанайская область



Математика

1. Жамбылская область

2. Астана

3. Северо-Казахстанская область



Чтение

1. Астана

2. Костанайская область

3. Северо-Казахстанская область

Таким образом, наиболее высокий результат среди регионов по математической грамотности показала Жамбылская область, по естествознанию — Северо-Казахстанская область, а по чтению — Астана.

— Результаты PISA необходимо рассматривать не только как оценку достижений отдельных регионов, но прежде всего как инструмент дальнейшего повышения качества образования. Важно детально изучить опыт регионов, показывающих стабильно высокие результаты, определить эффективные практики и обеспечить их распространение. При этом особое внимание должно быть уделено регионам, где результаты требуют усиления работы, — отметила Жұлдыз Сүлейменова.

По итогам совещания руководителям структурных подразделений и подведомственных организаций поручено детально проанализировать результаты PISA-2025 в разрезе регионов и определить соответствующие меры по сокращению различий в образовательных результатах.

Напомним, основным направлением оценивания PISA-2025 стала естественнонаучная грамотность. Средний результат казахстанских обучающихся составил 420 баллов по естествознанию, 414 баллов по математике и 385 баллов по чтению. В среднем по ОЭСР эти показатели составили соответственно 482, 463 и 461 балл.