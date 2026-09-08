PISA-2025: стали известны результаты казахстанских школьников

ОЭСР опубликовала результаты международного исследования PISA-2025. В Казахстане оценивание прошло в апреле–мае 2025 года с участием 22 680 15-летних обучающихся из 643 организаций образования всех регионов страны, передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Всего новый цикл исследования охватил 91 страну и территорию и более 760 тысяч 15-летних обучающихся.

Одной из особенностей PISA-2025 стало новое направление «Обучение в цифровом мире», в рамках которого оцениваются навыки вычислительного решения задач и способность обучающихся самостоятельно организовывать свое обучение в цифровой среде.

Основные результаты по естественнонаучной, математической и читательской грамотности, а также вычислительному решению задач опубликованы 8 сентября 2026 года. Анализ самостоятельного обучения в цифровой среде будет опубликован в 2027 году.

По данным представленного Казахстаном анализа, высокий уровень цифровой готовности отмечен по ряду показателей. 80% учащихся обучаются в школах, где на уроках уделяется внимание оценке контента, созданного искусственным интеллектом, против 63% в среднем по ОЭСР. Еще 85% учащихся обучаются в школах, где действуют предметные рекомендации по использованию цифровых устройств, тогда как средний показатель по ОЭСР составляет 71%.

Высокие показатели зафиксированы и в вопросах безопасности детей. 77% казахстанских учащихся не сталкиваются с буллингом, тогда как средний показатель по ОЭСР составляет 53%.

Индекс благоприятного для обучения дисциплинарного климата в Казахстане составил 0,80 против 0,14 в среднем по ОЭСР. При этом 71% учащихся считают, что школа дает им значимую подготовку к дальнейшей жизни, против 51% по ОЭСР.

— Эти результаты отражают последовательную государственную политику, реализуемую в рамках курса Главы государства Касым-Жомарта Токаева на укрепление воспитательного компонента образования, формирование ценностных ориентиров и обеспечение безопасности детей, в том числе через Единую программу воспитательной работы «Адал азамат», — отметили в Министерстве просвещения РК.

Высоко оценивается и поддержка со стороны педагогов: соответствующий индекс Казахстана составил 0,65 против 0,03 по ОЭСР. По взаимному обучению среди учащихся показатель Казахстана достиг 87% против 51% в среднем по ОЭСР.

75% казахстанских обучающихся демонстрируют установку на мышление роста против 69% по ОЭСР. Индекс когнитивной адаптивности также выше среднего показателя ОЭСР — 0,21 против 0,01. Это свидетельствует о готовности школьников осваивать новые подходы и решать новые задачи в условиях технологических изменений.

Индексы Казахстана по экологической осведомленности, позитивным экологическим установкам и возможностям для экологического обучения также превышают показатели стран ОЭСР.

— Высокая экологическая вовлеченность школьников соответствует целям общенациональной инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан», — пояснили в Министерстве просвещения РК.

Основные результаты

Основным направлением оценивания PISA-2025 стала естественнонаучная грамотность. Средний результат казахстанских обучающихся составил 420 баллов по естествознанию, 414 баллов по математике и 385 баллов по чтению. В среднем по ОЭСР эти показатели составили соответственно 482, 463 и 461 балл.

По данным ОЭСР, результат Казахстана по естествознанию в 2025 году статистически значимо не изменился по сравнению с 2022 годом. При этом показатель остается выше уровня 2018 года. Результаты по чтению также остаются относительно стабильными на протяжении более десяти лет. В математике результат оказался ниже показателя 2022 года.

Помимо трех основных направлений, в PISA-2025 оценивалось вычислительное решение задач. Средний результат казахстанских обучающихся составил 449 баллов против 500 баллов в среднем по ОЭСР.

Вместе с тем исследование обозначило направления для дальнейшей работы: сокращение различий между регионами и школами, укрепление базовых знаний и навыков обучающихся, а также повышение качества преподавания.

По итогам детального анализа PISA-2025 Центр «Талдау» имени Ахмет Байтұрсынұлы совместно с Национальной академией образования имени Ы. Алтынсарина выработает рекомендации по дальнейшему улучшению показателей системы образования в разрезе регионов.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан поднялся сразу на 39 позиций в Глобальном индексе конкурентоспособности талантов.