Знаменосцы Олимпиады в Токио передали свои костюмы в фонд Национального музея РК

В Астане состоялась тожественная церемония передачи костюмов знаменосцев национальной сборной Казахстана на летних Олимпийских играх-2020 в Токио в Фонд Национального музея РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК.

Данное событие стало первым мероприятием в рамках празднования Международного Олимпийского дня.

Уникальные наряды переданы в коллекцию музея Национальным Олимпийским комитетом.

В данных костюмах казахстанскую делегацию на токийской Олимпиаде выводили призер Олимпийских игр и чемпионатов мира по боксу Камшыбек Кункабаев и одна из самых титулованных спортсменок страны, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ольга Рыпакова.

В церемонии приняла участие Ольга Рыпакова.

— Для меня большая честь присутствовать сегодня здесь. Быть знаменосцем казахстанской делегации на открытии Олимпийских игр в Токио было не только гордостью, но и большой ответственностью, ведь мы были лицом страны и все внимание было приковано к нам.

Наши костюмы произвели грандиозный фурор на Играх в Токио. Болельщики, представители других стран и атлеты были восхищены их красотой и изяществом. Костюмы знаменосцев не только отличались уникальным дизайном с ручной вышивкой, но и глубоким смыслом — каждый узор имеет свое значение.

Прекрасно, что теперь костюмы пополнили фонд Национального музея Казахстана, где каждый сможет прикоснуться к истории участия нашей страны в Олимпийских играх. Накануне празднования Международного Олимпийского дня я бы хотела отметить важность всестороннего развития спорта, чтобы как можно больше людей, в особенности подрастающее поколение, были вовлечены в олимпийское спортивное движение, — озвучила Рыпакова.