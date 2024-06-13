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    19:00, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Знаменосцы Олимпиады в Токио передали свои костюмы в фонд Национального музея РК

    костюм
    Фото: НОК РК

    В Астане состоялась тожественная церемония передачи костюмов знаменосцев национальной сборной Казахстана на летних Олимпийских играх-2020 в Токио в Фонд Национального музея РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК.

    Данное событие стало первым мероприятием в рамках празднования Международного Олимпийского дня.

    Уникальные наряды переданы в коллекцию музея Национальным Олимпийским комитетом.

    В данных костюмах казахстанскую делегацию на токийской Олимпиаде выводили призер Олимпийских игр и чемпионатов мира по боксу Камшыбек Кункабаев и одна из самых титулованных спортсменок страны, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ольга Рыпакова.

    НОК РК
    Фото: НОК РК

    В церемонии приняла участие Ольга Рыпакова.

    — Для меня большая честь присутствовать сегодня здесь. Быть знаменосцем казахстанской делегации на открытии Олимпийских игр в Токио было не только гордостью, но и большой ответственностью, ведь мы были лицом страны и все внимание было приковано к нам.

    Наши костюмы произвели грандиозный фурор на Играх в Токио. Болельщики, представители других стран и атлеты были восхищены их красотой и изяществом. Костюмы знаменосцев не только отличались уникальным дизайном с ручной вышивкой, но и глубоким смыслом — каждый узор имеет свое значение.

    Прекрасно, что теперь костюмы пополнили фонд Национального музея Казахстана, где каждый сможет прикоснуться к истории участия нашей страны в Олимпийских играх. Накануне празднования Международного Олимпийского дня я бы хотела отметить важность всестороннего развития спорта, чтобы как можно больше людей, в особенности подрастающее поколение, были вовлечены в олимпийское спортивное движение, — озвучила Рыпакова.

    НОК РК
    Фото: НОК РК

    — Сегодня в Фонд Национального музея переданы костюмы спортсменов, представляющих нашу страну на мировой арене, обладателей медалей Олимпийских игр Ольги Рыпаковой и Камшыбека Кункабаева. Мы гордимся тем, что в нашей стране есть такие сильные спортсмены и замечательные личности. Фонд Национального музея пополнился еще одними прекрасными экспонатами в национальном колорите, - отметила заместитель директора по научной работе Национального музея РК Акмарал Ибраева.

    Отметим, что костюмы знаменосцев были созданы специально по заказу НОК и отличаются исключительной оригинальностью. В работе над их созданием участвовали специалисты Государственного музея искусств имени Абильхана Кастеева, а дизайном и пошивом занималась известный алматинский модельер Виолетта Иванова.

    Добавим, что ранее в 2022 году в Лозанне НОК Казахстана передал Олимпийскому музею костюмов знаменосцев национальной сборной Казахстана на зимней Олимпиаде Пекин-2022 Абзала Ажгалиева и Екатерины Айдовой.

    Теги:
    Спорт Культура Национальный бренд Олимпиада Музеи НОК
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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