Знаменосцы Олимпиады в Токио передали свои костюмы в фонд Национального музея РК
В Астане состоялась тожественная церемония передачи костюмов знаменосцев национальной сборной Казахстана на летних Олимпийских играх-2020 в Токио в Фонд Национального музея РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК.
Данное событие стало первым мероприятием в рамках празднования Международного Олимпийского дня.
Уникальные наряды переданы в коллекцию музея Национальным Олимпийским комитетом.
В данных костюмах казахстанскую делегацию на токийской Олимпиаде выводили призер Олимпийских игр и чемпионатов мира по боксу Камшыбек Кункабаев и одна из самых титулованных спортсменок страны, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ольга Рыпакова.
В церемонии приняла участие Ольга Рыпакова.
— Для меня большая честь присутствовать сегодня здесь. Быть знаменосцем казахстанской делегации на открытии Олимпийских игр в Токио было не только гордостью, но и большой ответственностью, ведь мы были лицом страны и все внимание было приковано к нам.
Наши костюмы произвели грандиозный фурор на Играх в Токио. Болельщики, представители других стран и атлеты были восхищены их красотой и изяществом. Костюмы знаменосцев не только отличались уникальным дизайном с ручной вышивкой, но и глубоким смыслом — каждый узор имеет свое значение.
Прекрасно, что теперь костюмы пополнили фонд Национального музея Казахстана, где каждый сможет прикоснуться к истории участия нашей страны в Олимпийских играх. Накануне празднования Международного Олимпийского дня я бы хотела отметить важность всестороннего развития спорта, чтобы как можно больше людей, в особенности подрастающее поколение, были вовлечены в олимпийское спортивное движение, — озвучила Рыпакова.
— Сегодня в Фонд Национального музея переданы костюмы спортсменов, представляющих нашу страну на мировой арене, обладателей медалей Олимпийских игр Ольги Рыпаковой и Камшыбека Кункабаева. Мы гордимся тем, что в нашей стране есть такие сильные спортсмены и замечательные личности. Фонд Национального музея пополнился еще одними прекрасными экспонатами в национальном колорите, - отметила заместитель директора по научной работе Национального музея РК Акмарал Ибраева.
Отметим, что костюмы знаменосцев были созданы специально по заказу НОК и отличаются исключительной оригинальностью. В работе над их созданием участвовали специалисты Государственного музея искусств имени Абильхана Кастеева, а дизайном и пошивом занималась известный алматинский модельер Виолетта Иванова.
Добавим, что ранее в 2022 году в Лозанне НОК Казахстана передал Олимпийскому музею костюмов знаменосцев национальной сборной Казахстана на зимней Олимпиаде Пекин-2022 Абзала Ажгалиева и Екатерины Айдовой.