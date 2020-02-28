Значительный рост просроченной задолженности по банковским займам в АПК отметила Елена Бахмутова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проблемах банковского финансирования в сельском хозяйстве, рассказала председатель Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на парламентских слушаниях по вопросам развития АПК в Сенате она отметила, что для развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан помимо основополагающих факторов, таких как эффективность производства, качество и сбыт продукции, важно эффективное и достаточное финансирование.

«К сожалению, банковское финансирование сельскохозяйственного производства в последнее время столкнулось со значительными трудностями. В результате доля рыночного кредитования сельского хозяйства в общем кредитном портфеле банков второго уровня по результатам 2019 года составила всего 3,5%, снизившись с 8,5% в 2018 году. И несмотря на общий рост выдачи новых кредитов корпоративным клиентам в прошлом году, кредитование предприятий АПК существенно не растет», - пояснила Елена Бахумутова.

Спикер добавила, что по данным Национального Банка РК выдача новых кредитов сельскохозяйственным компаниям в 2019 году составила 123 млрд тенге, что несколько выше показателей 2018 года, но значительно ниже периода 2011 – 2014 года.

«Необходимо отметить, что одной из объективных причин снижения готовности банков брать риск на сельское хозяйство явился значительный рост просроченной задолженности заемщиков отрасли. При общем уровне просроченной задолженности по корпоративным кредитам в размере 8,2%, просроченная задолженность по кредитам сельскому хозяйству на 1 января 2020 года составляет 26,4%, что более чем в три раза превышает средний уровень. Таким образом, при доле сельхозкредитов равной 3,5% в общем кредитном портфеле, просроченная задолженность составляет 11,4%», - добавила Елена Бахумутова.



