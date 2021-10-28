РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:14, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Значительно увеличить охват площадей водосберегающими технологиями планируют в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно стимулирования увеличения объемов орошаемых земель с внедрением влагосберегающих технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам 2020 года, общий водозабор на регулярное орошение составляет 12,1 км3 , из которых 11,8 км3 приходятся на четыре южные области: Алматинская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская с площадью орошения 1,25 млн. га, то есть 97% от всего водозабора на орошение и 78% от всей орошаемой площади по стране. При этом на 1 января 2021 года площадь, охваченная водосберегающими технологиями по республике, составила 248 тыс. га, из них в южном регионе из 1,25 млн. га внедрено всего лишь на 5,4% от всей площади орошения или 67,7 тыс. га», - написал Роман Скляр в своем ответе.

    Согласно Национальному проекту по развитию агропромышленного комплекса к 2025 году планируется доведение площадей, охваченных водосберегающими технологиями до 450 тыс. га.

    «Данные меры позволят ежегодно экономить воду в объеме 1,5 км3 . В целях стимулирования работников сельского хозяйства к переходу на применение современных водосберегающих технологий Министерством сельского хозяйства осуществляется поддержка в виде инвестиционного субсидирования, которое предусматривает возмещение 50% от понесенных затрат на приобретение современных систем орошения, подведения всей необходимой инфраструктуры», - отметил зампремьера.

    «Благодаря инвестиционному субсидированию, в настоящее время наблюдается увеличение площадей орошаемых земель на которых внедрены влагосберегающие технологии. В настоящее время, в целях стимулирования потребителей по внедрению водосберегающих технологий, прорабатывается вопрос по увеличению доли инвестиционного субсидирования», - заключил Р. Скляр.


    Теги:
    Сенат Сельское хозяйство Правительство РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!