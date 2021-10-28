Значительно увеличить охват площадей водосберегающими технологиями планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно стимулирования увеличения объемов орошаемых земель с внедрением влагосберегающих технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2020 года, общий водозабор на регулярное орошение составляет 12,1 км3 , из которых 11,8 км3 приходятся на четыре южные области: Алматинская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская с площадью орошения 1,25 млн. га, то есть 97% от всего водозабора на орошение и 78% от всей орошаемой площади по стране. При этом на 1 января 2021 года площадь, охваченная водосберегающими технологиями по республике, составила 248 тыс. га, из них в южном регионе из 1,25 млн. га внедрено всего лишь на 5,4% от всей площади орошения или 67,7 тыс. га», - написал Роман Скляр в своем ответе.

Согласно Национальному проекту по развитию агропромышленного комплекса к 2025 году планируется доведение площадей, охваченных водосберегающими технологиями до 450 тыс. га.

«Данные меры позволят ежегодно экономить воду в объеме 1,5 км3 . В целях стимулирования работников сельского хозяйства к переходу на применение современных водосберегающих технологий Министерством сельского хозяйства осуществляется поддержка в виде инвестиционного субсидирования, которое предусматривает возмещение 50% от понесенных затрат на приобретение современных систем орошения, подведения всей необходимой инфраструктуры», - отметил зампремьера.

«Благодаря инвестиционному субсидированию, в настоящее время наблюдается увеличение площадей орошаемых земель на которых внедрены влагосберегающие технологии. В настоящее время, в целях стимулирования потребителей по внедрению водосберегающих технологий, прорабатывается вопрос по увеличению доли инвестиционного субсидирования», - заключил Р. Скляр.