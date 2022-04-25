Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Значительная часть предлагаемых поправок в Конституцию касается прав человека - эксперт

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
25 Апреля 2022, 16:16
Значительная часть предлагаемых поправок в Конституцию касается прав человека - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пресс-конференции Службы центральных коммуникаций по теме «Вторая республика. Основные изменения и дополнения в Конституцию РК» выступил руководитель аппарата Конституционного Совета, член рабочей группы по разработке поправок в Основной закон Бакыт Нурмуханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внесен ряд поправок, направленных на модернизацию законотворческого процесса. Право принятия законов будет, в основном, принадлежать Мажилису. Сенату будет предоставлено право одобрения или неодобрения принятых Мажилисом законов. Поддержано предложение о принятии конституционных законов на совместном заседании Палат, с учетом важности регулируемых ими вопросов. Правительству будет предоставлено право принимать нормативно-правовые акты, имеющие силу закона, в случаях угрозы жизни и здоровью людей, безопасности государства и другим ценностям», – сказал Б. Нурмуханов.

По его словам, значительная часть предлагаемых поправок касается прав человека. Поскольку в прошлом году из Уголовного кодекса и других законов были исключены нормы о смертной казни, теперь это понятие исключается и из Конституции. Предусмотрена отдельная статья об институте уполномоченного по правам человека. Для предоставления гражданам возможности обращения, Конституционный совет будет преобразован в Конституционный суд.

Как сообщалось ранее, 22 апреля в Акорде состоялось совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

В своем выступлении Президент РК К. Токаев отметил, что поправки означают переход Казахстана к качественно новой модели формирования и взаимодействия институтов власти, укоренение новой политической культуры.

Глава государства назвал эту модель «Второй республикой».

Права человека   Конституция   Послание Президента РК-2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области