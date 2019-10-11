Значение городов-миллионников для страны объяснил Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев объяснил значение городов-миллионников для страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я знаю, многие не понимают и смотрят с точки зрения того, что к большим городам «липнут» и создают проблемы. Если посмотреть, Париж так развивался. Был маленький Париж, а потом приезжали со всех окраин и «липли» вокруг города, тогда власти начали создавать жилые кварталы, и таким образом город разрастался. Нью-Йорк так растет, половина города Мехико с 20 млн человек - такие кварталы. В любых городах: и в Нью-Йорке, и в Мадриде есть такие кварталы. Естественно, человек тянется туда, где ему комфортно жить. В больших городах создаются наука, заводы и предприятия, учебные заведения, там лучшие школы и рестораны. Там все очень качественно, поскольку здесь концентрируются наука, знания, всё», - сказал Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Хабар».

По его словам, стремление людей попасть в такие города вполне естественно, а потому урбанизацию остановить не сможет никто.

«Поэтому надо управлять всем этим. Вот, например, в Нур-Султане проблемы, в Алматы проблемы. Стихийно это не должно быть. Положено на 1 человека 20 кв. м, ты не можешь в свою двухкомнатную квартиру прописывать 100 человек. Поэтому большие города-миллионники, хотим мы того или нет, будут. Аналитики и эксперты сегодня в один голос пишут, что миром будут управлять миллионники. Предполагается, что в мире будут 600 миллионников, где будет создаваться наука, развиваться культура, где развиваться будет всё. Теперь, миллионный город, почему его называют бессмертным – в любые кризисы в городе-миллионнике есть рабочая сила, которая производит продукцию. Продукция продается и есть, кому ее купить. Живет город и сам себя обеспечивает», - отметил Н. Назарбаев.

«Поэтому Алматы у нас к 2 млн населения приближается, Нур-Султан сегодня 1,2 млн уже. Поскольку Шымкент достиг миллионного уровня, мы сделали его городом республиканского значения. На подходе такие полумиллионные города, как Караганды, Актобе. Они подтягиваются, растут с каждым годом. И туда идут люди», - добавил Елбасы.