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Злостного неплательщика алиментов осудили в Алматы
25 Мая 2022 18:08

Злостного неплательщика алиментов осудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы 32-летний мужчина, задолжавший своим детям алименты, лишен свободы. Приговор оглашен в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно материалам производства, гр.Ч. 1990 года рождения на протяжении пяти лет уклонялся от уплаты алиментов своим двум малолетним детям. В свое оправдание мужчина утверждал, что не имеет официального заработка. Хотя, как установило досудебное расследование, неофициальный доход у подозреваемого имелся, он просто умышленно не платил алименты», - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в своем Telegram -канале.

Сумма его долга перед детьми составила 5 млн 144 тыс. 362 тенге. Приговором суда гр.Ч. взят под стражу в зале суда.


Автор:
Корреспондент
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