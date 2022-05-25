25 Мая 2022 18:08

Злостного неплательщика алиментов осудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы 32-летний мужчина, задолжавший своим детям алименты, лишен свободы. Приговор оглашен в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно материалам производства, гр.Ч. 1990 года рождения на протяжении пяти лет уклонялся от уплаты алиментов своим двум малолетним детям. В свое оправдание мужчина утверждал, что не имеет официального заработка. Хотя, как установило досудебное расследование, неофициальный доход у подозреваемого имелся, он просто умышленно не платил алименты», - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в своем Telegram -канале.

Сумма его долга перед детьми составила 5 млн 144 тыс. 362 тенге. Приговором суда гр.Ч. взят под стражу в зале суда.