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    16:15, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Злостные неплательщики алиментов в Жетысу потратили на азартные игры 150 млн тенге

    азартные игры
    Фото: freepik.com

    В области Жетысу 50 граждан регулярно играли в азартные игры (интернет-казино, букмекерские конторы) и потратили более 150 млн тенге, тогда как имели задолженность по алиментам на 60 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

    К примеру, в Талдыкоргане должник, при наличии задолженности по алиментам на полмиллиона тенге, пополнил свой счет в онлайн-букмекерской конторе на 52 млн тенге.

    По результатам анализа прокурорами в адрес департамента юстиции внесено представление для принятия мер в отношении должников.

    В целом, с начала года прокуроры области Жетысу добились возмещения 63 млн тенге задолженности по алиментам перед 87 детьми.

    144 неплательщика привлечены к административной ответственности (116 лиц к аресту и 28 к штрафу).

    В отношении 9 злостных неплательщиков проводятся досудебные расследования по ст.139 Уголовного кодекса (неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей).

    Ранее сообщалось, что доходы на 73,3 млн тенге скрывали мангистауские задолжники по алиментам.

    Теги:
    Генпрокуратура Лудомания и игромания Дети Жетысуская область Права человека Прокуратура Алименты
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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