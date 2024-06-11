Злостные неплательщики алиментов в Жетысу потратили на азартные игры 150 млн тенге

В области Жетысу 50 граждан регулярно играли в азартные игры (интернет-казино, букмекерские конторы) и потратили более 150 млн тенге, тогда как имели задолженность по алиментам на 60 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

К примеру, в Талдыкоргане должник, при наличии задолженности по алиментам на полмиллиона тенге, пополнил свой счет в онлайн-букмекерской конторе на 52 млн тенге.

По результатам анализа прокурорами в адрес департамента юстиции внесено представление для принятия мер в отношении должников.

В целом, с начала года прокуроры области Жетысу добились возмещения 63 млн тенге задолженности по алиментам перед 87 детьми.

144 неплательщика привлечены к административной ответственности (116 лиц к аресту и 28 к штрафу).

В отношении 9 злостных неплательщиков проводятся досудебные расследования по ст.139 Уголовного кодекса (неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей).

Ранее сообщалось, что доходы на 73,3 млн тенге скрывали мангистауские задолжники по алиментам.