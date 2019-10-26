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ЗКО - на последнем месте в рейтинге качества дорог местной сети

26 Октября 2019 01:22
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ЗКО - на последнем месте в рейтинге качества дорог местной сети

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 71,3% дорог в Западно-Казахстанской области требуют ремонта. Это самый большой показатель в разрезе областей страны по состоянию на 2018 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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Всего протяженность автомобильных дорог местного значения в ЗКО составляет 5104 км. Из них только 28,7% отвечают эксплуатационным требованиям.

Самые лучшие дороги находятся в Мангистауской области. В хорошем и удовлетворительном состоянии здесь насчитывается 92% автомобильных дорог областного и районного значения. Стоит отметить, что протяженность дорог местной сети в Мангистауской области составляет 1406 км. Это почти в 4 раза меньше, чем в Западно-Казахстанской области.

Стоит отметить, МИИР РК согласно госпрограмме «Нұрлы Жол 2020-2025 гг.» будет охватывать ремонтными работами за один год до 5 тыс. км автодорог в регионах Казахстана.

​В Казахстане протяженность автодорог местной сети составляет 71,2 тыс.км. В хорошем и удовлетворительном состоянии на сегодняшний день находится 71%. В течение ближайших 5 лет этот показатель будет увеличен до 95%.

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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Строительство, Транспорт,
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Жанара Мухамедиярова

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