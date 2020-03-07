Зимой сложнее находить вещественные доказательства - старший криминалист Бибигуль Ильчубаева
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бибигуль Ильчубаева не любит зиму. В этот период из-за погодных условий ей сложнее находить вещественные доказательства. Она - старший криминалист управления полиции района Сарыарка г. Нур-Султана. Бибигуль считает, что в работе самое важное – это терпение и выносливость, без этих качеств ты не добьешься поставленных задач, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Бывают разные случаи. Например, хищение вещей из автомашин. Мы приходим на место преступления, помещаем автомобиль на два часа в теплое место или бокс. В течение двух часов температура поверхности автомобиля меняется, проявляются отпечатки пальцев, которые так важны для следствия. После изъятия отпечатков пальцев, они вносятся в базу данных АДИС «Папилон». В случае совпадения, изъятые следы рук с места происшествия и оттиски рук подозреваемых лиц на дактокартах являются важным моментом на первоначальном этапе раскрытия преступления. Положительные результаты совпадений способствуют не только раскрытию преступления, но и считаются одним из прямых доказательств вины преступника. Конечно, меня радуют такие результаты. Это значит, моя работа сделана добросовестно, и я внесла вклад в общую работу следственно-оперативной группы и расследование преступления», - рассказывает старший криминалист.
Бибигуль было 20 лет, когда она начала работать в правоохранительных органах. В далеком 2001 году молодая неопытная девушка вошла в здание ОВД, которое на протяжении 19 лет стало ее вторым домом. Ее первая занимаемая должность - техник-криминалист. Благодаря трудолюбию Бибигуль стала одним из востребованных специалистов в своей сфере.
«С самого детства я мечтала об этом. В детстве к нам домой часто приезжали родственники со стороны мамы. Они тоже работали в правоохранительных органах. Увидев их в форме, мне очень захотелось стать такой же, как они. Сейчас я рада, что смогла исполнить свою детскую мечту. Перед тем, как приступить к основной работе я проходила двухнедельную практику, а первые три месяца работы стали для меня настоящим испытанием. Ведь, если за время испытательного срока ты не освоишь азы этого дела, то значит, это не твое призвание», - отметила майор полиции.
«Когда приходят молодые специалисты, я говорю им, что самое важное - это терпение, внимательность и выносливость. Если не будет этих качеств, ты не можешь добиться поставленной цели, не сможешь стать настоящим профессионалом своего дела.
Конечно, бывает сложно. Меняется твой характер, на многие вещи смотришь по другому. Я бы сказала, что 19-летний опыт в нашей деятельности незначителен. Для познания всех тонкостей криминалистического дела всегда нужно совершенствоваться, поэтому я стараюсь многое узнать и изучить, всегда советуюсь со своим наставником. Кроме этого, я считаю, что у каждого криминалиста должно быть семь допусков для проведения исследований: трасология, дактилоскопия, холодное оружие, баллистика, технико-криминалистическое исследование документов, габитоскопическое и почерковедческое исследования», - говорит старший криминалист.
По специальности Бибигуль - преподаватель казахского языка и литературы в школах с русским языком обучения. Когда ей предложили работу в школе, она отказалась, так как хотела осуществить свою мечту детства.
«Также я оказываю помощь молодым специалистам сдавать экзамены на казахском языке. Перевожу документацию. Мой рабочий день четко запланирован, с самого утра занимаюсь занесением изъятых следов рук в базу данных АДИС «Папилон». Результаты проделанной работы вношу в журнал, так как люблю порядок не только дома, но и на работе. Порой бываю строга с молодыми сотрудниками, так как я хочу передать им весь свой опыт и приучить к порядку с самого начала их трудовой деятельности. Профессия у нас сложная, не все выдерживают такого распорядка дня. Вместе с молодыми криминалистами я вовсе и не замечаю, как быстро проходит время. Конечно коллеги относятся к нам, женщинам, с понимаем. Ведь мы - хрупкие создания. Но требования для всех одинаковые», - рассказывает Бибигуль.
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