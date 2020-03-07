Зимой сложнее находить вещественные доказательства - старший криминалист Бибигуль Ильчубаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бибигуль Ильчубаева не любит зиму. В этот период из-за погодных условий ей сложнее находить вещественные доказательства. Она - старший криминалист управления полиции района Сарыарка г. Нур-Султана. Бибигуль считает, что в работе самое важное – это терпение и выносливость, без этих качеств ты не добьешься поставленных задач, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бывают разные случаи. Например, хищение вещей из автомашин. Мы приходим на место преступления, помещаем автомобиль на два часа в теплое место или бокс. В течение двух часов температура поверхности автомобиля меняется, проявляются отпечатки пальцев, которые так важны для следствия. После изъятия отпечатков пальцев, они вносятся в базу данных АДИС «Папилон». В случае совпадения, изъятые следы рук с места происшествия и оттиски рук подозреваемых лиц на дактокартах являются важным моментом на первоначальном этапе раскрытия преступления. Положительные результаты совпадений способствуют не только раскрытию преступления, но и считаются одним из прямых доказательств вины преступника. Конечно, меня радуют такие результаты. Это значит, моя работа сделана добросовестно, и я внесла вклад в общую работу следственно-оперативной группы и расследование преступления», - рассказывает старший криминалист.

«С самого детства я мечтала об этом. В детстве к нам домой часто приезжали родственники со стороны мамы. Они тоже работали в правоохранительных органах. Увидев их в форме, мне очень захотелось стать такой же, как они. Сейчас я рада, что смогла исполнить свою детскую мечту. Перед тем, как приступить к основной работе я проходила двухнедельную практику, а первые три месяца работы стали для меня настоящим испытанием. Ведь, если за время испытательного срока ты не освоишь азы этого дела, то значит, это не твое призвание», - отметила майор полиции.

С самого утра криминалисты в составе следственно-оперативной группы едут на место происшествия, где каждый выполняет свои обязанности.

«В первую очередь место происшествия необходимо огородить лентой, чтобы посторонние люди не заходили на осматриваемое место происшествия и не уничтожили важные для следствия улики. В наши обязанности входит поиск следов, оставленных на месте совершения преступления, вещественных доказательств, фотосъемка места, где произошло преступление. С утра до самой ночи мы стараемся вовремя внести в базу отпечатки пальцев и все другие доказательства, обнаруженные и изъятые с места преступления», - пояснила Бибигуль Ильчубаева.

Криминалист не только ищет доказательства, но и участвует в составлении протокола места происшествия. Все найденные улики и вещественные доказательства следователем вносятся в протокол. Криминалист всегда при себе имеет технику и криминалистический чемодан, где есть все необходимое для работы.

«Меня всегда поддерживал мой старший брат. Благодаря его вере в меня, я по сей день работаю в органах полиции. После замужества моей опорой, другом, советчиком стал супруг. Он работает в патрульной полиции, воспитываем троих детей. За советом я всегда обращаюсь к нему, потому что он всегда подскажет, поможет и поддержит», - тепло отзывается она о близких.





Бибигуль считает, что работа в какой-то степени меняет характер и поведение человека. Раньше она была мягкой. А сейчас, сталкиваясь с различными ситуациями в работе, стала человеком с твердым характером.

По ее словам, в начале карьеры было сложно работать с трупами.

«Порой приходилось сталкиваться с неприятными моментами в работе, что шли вразрез моему внутреннему миру - пришлось бороть в себе тревожность и брезгливость. Первый случай с трупом стал моим первым экзаменом. Хочу сказать, что мне очень повезло с наставником, он всегда находился рядом, поддерживал и научил всему, что знал сам: как действовать и какие методы применять в той или иной ситуации. До настоящего времени осталась привычка всегда иметь при себе блокнотик и ручку. Будучи молодым специалистом, всегда старалась все детально записывать, запоминать, чтобы в будущем применять на практике», - рассказывает старший криминалист.





Сейчас Бибигуль в основном работает с молодыми криминалистами и обучает их тонкостям криминалистической деятельности.

«Когда приходят молодые специалисты, я говорю им, что самое важное - это терпение, внимательность и выносливость. Если не будет этих качеств, ты не можешь добиться поставленной цели, не сможешь стать настоящим профессионалом своего дела.

Конечно, бывает сложно. Меняется твой характер, на многие вещи смотришь по другому. Я бы сказала, что 19-летний опыт в нашей деятельности незначителен. Для познания всех тонкостей криминалистического дела всегда нужно совершенствоваться, поэтому я стараюсь многое узнать и изучить, всегда советуюсь со своим наставником. Кроме этого, я считаю, что у каждого криминалиста должно быть семь допусков для проведения исследований: трасология, дактилоскопия, холодное оружие, баллистика, технико-криминалистическое исследование документов, габитоскопическое и почерковедческое исследования», - говорит старший криминалист.



По специальности Бибигуль - преподаватель казахского языка и литературы в школах с русским языком обучения. Когда ей предложили работу в школе, она отказалась, так как хотела осуществить свою мечту детства.

«Также я оказываю помощь молодым специалистам сдавать экзамены на казахском языке. Перевожу документацию. Мой рабочий день четко запланирован, с самого утра занимаюсь занесением изъятых следов рук в базу данных АДИС «Папилон». Результаты проделанной работы вношу в журнал, так как люблю порядок не только дома, но и на работе. Порой бываю строга с молодыми сотрудниками, так как я хочу передать им весь свой опыт и приучить к порядку с самого начала их трудовой деятельности. Профессия у нас сложная, не все выдерживают такого распорядка дня. Вместе с молодыми криминалистами я вовсе и не замечаю, как быстро проходит время. Конечно коллеги относятся к нам, женщинам, с понимаем. Ведь мы - хрупкие создания. Но требования для всех одинаковые», - рассказывает Бибигуль.

