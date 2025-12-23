Зимний тротуар: в одном из сел ЗКО асфальт уложили поверх снега

Как сообщил один из жителей села на своей странице в социальной сети Instagram, на улице Кайрата Майданова в самый разгар зимы подрядчики приехали ночью и уложили тротуар.

— Это же настоящее безобразие. Весной все это рассыплется. Асфальт уложили слоем, который едва достигает 5 сантиметров. В селе Чапаево на всех улицах делают то же самое — асфальт кладут прямо поверх снега. Это неправильно, жители села против. Куда смотрят акимат и другие ответственные органы? — возмущается сельчанин.

В связи с данной ситуацией корееспондент Kazinform направил официальный запрос в акимат Акжаикского района.

Согласно ответу акима района Мурата Сердалина, по итогам открытого конкурса, проведенного аппаратом акима Чапаевского сельского округа по строительству пешеходных тротуаров, 14 октября текущего года победителем было признано ОО «Общество организаторов Казахстана».

Указанное общественное объединение было зарегистрировано в 2018 году и осуществляет свою деятельность на территории Жамбылской области и города Шымкент.

11 ноября подрядная организация приступила к строительству пешеходных тротуаров в селе Чапаево на улицах Мухтара Абдолова, Айтеке би, Кайрата Майданова и Жубана.

— 19 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями строительство пешеходного тротуара было приостановлено. Выполненные работы заказчиком приняты не были. В этот же день аппарат акимата Чапаевского сельского округа подал исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд ЗКО с требованием признать общественное объединение «Общество организаторов Казахстана» недобросовестным участником государственных закупок и взыскать с него неустойку в размере 0,1 %. В настоящее время среди жителей села проводится разъяснительная работа. Ситуация находится под контролем, — сообщил Мурат Сердалин.

