Зимний двор в новогоднюю галерею превратили осужденные в Караганде
Зимний двор превратился в настоящую праздничную галерею под открытым небом. Главными ее героями стали снежные фигуры, созданные руками осужденных и ставшие символом новогоднего настроения, передает корреспондент агентства Kazinform.
В учреждении №31 к празднованию Нового года подошли творчески. В преддверии праздников на территории появилась целая серия снежных скульптур, которые заметно изменили привычный пейзаж и задали новогодний тон.
Центральное место в композиции заняла Снежная королева – внушительная фигура высотой около четырех метров и шириной порядка шести метров. Над образом сказочной героини работали особенно тщательно, уделяя внимание деталям и пропорциям.
По соседству расположился снежный медведь высотой около 3,5 метра и шириной четыре метра. Его добродушный облик добавил композиции уюта и сразу стал одним из самых заметных элементов снежного городка. Компанию главным персонажам составили и другие сказочные фигуры, каждая из которых отражала авторский замысел своих создателей.
Работа над скульптурами стала командным процессом. Участники проявили фантазию, усердие и умение работать вместе, показав, что творчество может объединять и вдохновлять даже в самых непростых условиях.
Сегодня снежные фигуры не просто украшают территорию учреждения, а создают атмосферу праздника и ожидания Нового года, напоминая о том, что тепло, радость и надежду можно создать своими руками даже посреди зимы.