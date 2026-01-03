Зимний двор в новогоднюю галерею превратили осужденные в Караганде

В учреждении №31 к празднованию Нового года подошли творчески. В преддверии праздников на территории появилась целая серия снежных скульптур, которые заметно изменили привычный пейзаж и задали новогодний тон.

Фото: ДУИС по Карагандинской области

Центральное место в композиции заняла Снежная королева – внушительная фигура высотой около четырех метров и шириной порядка шести метров. Над образом сказочной героини работали особенно тщательно, уделяя внимание деталям и пропорциям.

По соседству расположился снежный медведь высотой около 3,5 метра и шириной четыре метра. Его добродушный облик добавил композиции уюта и сразу стал одним из самых заметных элементов снежного городка. Компанию главным персонажам составили и другие сказочные фигуры, каждая из которых отражала авторский замысел своих создателей.

Работа над скульптурами стала командным процессом. Участники проявили фантазию, усердие и умение работать вместе, показав, что творчество может объединять и вдохновлять даже в самых непростых условиях.

Сегодня снежные фигуры не просто украшают территорию учреждения, а создают атмосферу праздника и ожидания Нового года, напоминая о том, что тепло, радость и надежду можно создать своими руками даже посреди зимы.