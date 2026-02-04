Зимний дрифт в СКО: более 5000 зрителей собрал второй этап Кубка Казахстана

Соревнования прошли на озере Пёстрое, а на старт в двух классах вышли 32 пилота. За два дня ледовую трассу посетили более 5000 зрителей.

География участников была широкой: в Петропавловск приехали гонщики из Астаны, Костаная, Кокшетау, Екатеринбурга, Омска и Сергеевки, а также хозяева трассы. Особенностью этапа стало то, что впервые за многие годы соревнования провели прямо в черте города — это сделало событие максимально доступным для жителей и гостей областного центра.

— В этом году впервые за многие годы наше соревнование проходит на озере Пёстрое, в черте города Петропавловска, поэтому вы видите очень большое количество зрителей. Благодарим акимат за содействие — очень много помогали. Наши партнеры, спонсоры внесли также большой вклад, именно командной работой мы организовали такое событие, собрали столько пилотов. Ну и погода сегодня улыбается всем нам. Зрителям желаем ярких эмоций, а пилотам, конечно же, победы и пьедестала, — сказал организатор соревнований Азат Абдрахманов.

Этап прошел в двух классах — «Street» и «Pro». В «Street» чаще стартуют пилоты на более простых конфигурациях, а «Pro» — уровень для более опытных участников, где заезды проходят в паре и цена ошибки особенно высока. Среди тех, кто готовился выйти на лед в родном городе — 18-летний петропавловец Сергей Ерохин.

Фото: акимат СКО

— Пригласили Астапова — это пилот RTS GP, очень большого российского чемпионата. Я езжу на машине, на классике, по низкому бюджету собрал. Этим может заниматься каждый при желании, — поделился гонщик из Петропавловска Сергей Ерохин.

Формат соревнований держал напряжение до последних заездов: итог складывается из суммы выступлений, а пилоты пополняют личную копилку баллов. Для многих участников это не только борьба за медали, но и возможность выполнить спортивный разряд. Гонщик из Костаная Роман Жовтяк после первого старта отмечал и уровень организации, и редкую для таких этапов зрительскую поддержку.

— Сейчас проходит сетка топ-32, уже доезжает топ-16. Мой соперник, к сожалению, сломался на машине, и я автоматически попадаю в топ-16. После топ-16 буду в топ-8, также выпал на своего сокомандника — будем биться до последнего на победу. Вообще классное мероприятие, классная организация, спасибо. Отличное озеро, много зрителей сегодня пришло — какое-то рекордное количество за мои четыре года в дрифте, — отметил гонщик из Костаная Роман Жовтяк.

Фото: акимат СКО

По итогам двух дней командный зачет распределился следующим образом: первое место — команда из Костаная, второе место — Петропавловск, третье место — Петропавловск.

Отдельного внимания заслужили результаты в личных зачетах. В классе «Street» победу одержал самый юный участник соревнований — 17-летний Максим Дроздецский из Петропавловска. Лучший результат в квалификации, а также первое место в личном зачете показал Амир Ямалтдинов из Костаная, подтвердив статус одного из сильнейших пилотов этапа.

Сезон продолжится совсем скоро: в середине февраля пилоты примут участие в заезде в Астане. 1 марта состоится третий этап Кубка страны — по словам организаторов, город проведения пока не определен, выбирают между Петропавловском и Кокшетау.