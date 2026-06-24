Зимние Олимпийские игры впервые пройдут сразу в двух странах

Зимняя Олимпиада в 2030 году пройдет в Альпах на территории Франции, однако, соревнования по одному из видов спорта проведут за пределами этой страны, что случится впервые в истории проведения Олимпийских игр.

По решению исполнительного совета МОК, олимпийские соревнования по конькобежному спорту на длинных дистанциях в 2030 году пройдут на легендарной арене Тиальф в Херенвене в Нидерландах, которая широко считается мировой Меккой этого вида спорта.

Голландский овальный стадион вместимостью 12 500 зрителей прошел техническую оценку лучше, чем Овал Линготто в Турине (Италия), где проходили олимпийские конькобежные соревнования в 2006 году. На такой шаг МОК пришлось согласиться из-за отсутствия во Франции спортивного объекта, подходящего для проведения соревнований по конькобежному спорту, и местных политических разногласий.

Чтобы избежать дорогостоящего строительства нового объекта, не имеющего очевидного наследия для региона, МОК применил свою политику максимальной экономической устойчивости.

В последний раз Нидерланды принимали официальные олимпийские соревнования на летних Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме. Благодаря этому соглашению на 2026 год страна снова примет Олимпийские игры после более чем столетия перерыва.

Это будет первый случай в истории зимних Олимпийских игр, когда целая дисциплина будет перенесена и проведена в независимой стране, отличной от страны-хозяйки. Идея все большей децентрализации Игр, тесно связанная со многими из последних кандидатов на пост президента МОК, набирает все большую популярность в повестке дня ее лидера Кирсти Ковентри, которая во вторник отмечает годовщину своего пребывания в главном офисе в Лозанне.

Также исполнительный совет МОК рекомендовал снова включить ски-альпинизм в олимпийскую программу в 2030 году — дебют этого вида спорта состоялся на Белых Играх в Милане-Кортине в 2026 году.

Что касается соревнований по керлингу, фигурному катанию, хоккею с шайбой и шорт-треку, которые изначально должны были пройти в Ницце, то они могут быть перенесены в другой город Франции из-за политических разногласий. Одним из вероятных кандидатов называется Лион.

Отметим, что Казахстан на зимней Олимпиаде-2026 в конькобежном спорте показал высокие результаты: Надежда Морозова вошла в топ-6, ее результат — второй лучший в команде после золота фигуриста Михаила Шайдорова.

Ранее была представлена официальная эмблема Олимпиады-2030 в Альпах.