От Ниццы до Куршевеля: обнародованы детали зимней Олимпиады-2030

Оргкомитет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр «Альпы-2030» презентовал официальные логотипы и шрифт главных стартов четырехлетия, а также раскрыл некоторые подробности о местах проведения соревнований, передает корреспондент агентства Kazinform.

Официальные логотипы Олимпиады и Паралимпиады 2030 года в Альпах разработаны на основе девиза «идентичность, сформированная горой, раскрытая светом».

Эмблемы Альп-2030 выражают видение зимних Игр: спортивная, разнообразная, сияющая горная среда, открытая для всех и поддерживаемая своими территориями. В логотипе отражается невероятное богатство альпийских гор, а также посыл зимних Игр 2030 года. По замыслу оргкомитета, Олимпиада и Паралимпиада 2030 года - это проект, блеск которого выйдет далеко за пределы горных альпийских вершин.

Примечательно, что символика Олимпиады и Паралимпиады вытекает одна из другой, дополняют друг друга. Разные, но неразделимые, они образуют целое: зимние Игры, объединенные одним видением, одной энергией, одной территорией и общими ценностями.

Эта взаимодополняемость отражена в их графической конструкции: посредством игры формы и контрформы две эмблемы взаимодействуют друг с другом и подтверждают равное место, отведенное олимпизму и паралимпизму.

Также оргкомитет представил официальный шрифт Олимпиады и Паралимпиады в Альпах.

Где будут соревноваться казахстанские спортсмены

Зимняя Олимпиада-2030 пройдет с 1 по 17 февраля, зимняя Паралимпиада-2030 - с 1 по 10 марта. Ожидается участие более 3500 спортсменов из 100 стран, а также 15 тыс. волонтеров со всего мира. Соревнования пройдут в лыжных и коньковых видах спорта, а также в санно-бобслейном спорте, хоккее и керлинге.

Генеральный план развития Олимпийских игр 2030 года в Альпах сосредоточен на четырех зонах на территории Франции: в Верхней Савойе, Савойе, Бриансоне и Ницце.

Предложено пять олимпийских деревень, чтобы все спортсмены могли проживать в местах, расположенных не более чем в 30 минутах от места проведения соревнований.

Три объекта, использовавшиеся на Играх 1992 года в Альбервиле, входят в генеральный план Олимпиады-2030: трасса для санного спорта в Ла-Плань, трамплин для прыжков с трамплина в Куршевеле и трасса для скоростного спуска на горных лыжах Roc de Fer в Мерибеле. Другие предлагаемые снежные объекты расположены в Ла-Клюза, Ле-Гран-Борнане, Серр-Шевалье и Монженевре.

Ницца, расположенная на средиземноморском побережье, предлагается для проведения ледовых видов спорта, за исключением конькобежного спорта, который будет проводиться за пределами Франции, чтобы избежать строительства нового объекта без четкого плана развития после Игр.

Церемония закрытия может состояться на знаменитой Английской набережной Ниццы, 7-километровом участке вдоль средиземноморского побережья. Это будет первая церемония, проведенная за пределами стадиона на зимних Олимпийских играх.

Место проведения церемонии открытия пока не определено. Из предложенных мест проведения 93% уже существуют или будут временными.

Зона Верхней Савойи: лыжные гонки (Ла-Клюза), биатлон (Ле-Гран-Борнан), Олимпийская деревня

Зона Савойи: горнолыжный спорт (Куршевель, Мерибель), прыжки с трамплина (Куршевель), северное двоеборье (Куршевель, Мерибель), санно-бобслейные виды спорта (Ла-Плань), Олимпийские деревни (Бозель, Ла-Плань)

Зона Бриансона: лыжный фристайл и сноуборд (Серр-Шевалье, Монженевр), Олимпийская деревня (Бриансон)

Зона Ниццы: хоккей на льду (две арены), фигурное катание и шорт-трек, керлинг, Международный вещательный центр и Главный пресс-центр, а также церемония закрытия.

Пока не объявлено, в какой стране пройдут соревнования Олимпиады-2030 по конькобежному спорту, а также место проведения церемонии открытия.

Паралимпийцы выступят на тех же объектах, которые предназначены для олимпийских видов спорта.

Таким образом, если судить по составу делегации Казахстана на зимней Олимпиаде-2026, то в случае, если на Играх-2030 она будет не менее представительной, отечественные спортсмены будут представлены во всех четырех кластерах. Точное количество спортсменов-участников Олимпиады и Паралимпиады 2030 года от Казахстана будет известно в конце 2029 года, когда будут подведены итоги квалификации.

Как выступили казахстанские спортсмены на Играх-2026 в Италии, мы рассказывали ранее.