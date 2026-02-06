Зимние олимпиады 1994-2022 годов: сколько медалей выиграл Казахстан

Впервые после обретения независимости Казахстан принял участие в зимних Олимпийских играх в 1994 году в Лиллехаммере (Норвегия). Тогда Владимир Смирнов завоевал три медали, а сборная Казахстана заняла 12-е место в общем зачете.

Казахстанский спортсмен стал победителем в лыжной гонке на 50 километров. Его золото остается первым и единственным в истории независимого Казахстана на зимних Олимпийских играх.

Также на той Олимпиаде Владимир Смирнов выиграл две серебряные медали на дистанциях 10 и 15 километров.

На зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано (Япония) сборная Казахстана завоевала две бронзовые медали и заняла 21-е место в общем зачете.

Легендарный лыжник Владимир Смирнов стал третьим в гонке на 15 километров, а конькобежка Людмила Прокашева завоевала бронзу на дистанции 5000 метров.

Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США) и 2006 года в Турине (Италия) прошли для казахстанской команды без медалей.

На XXI зимние Олимпийские игры в Ванкувере сборная Казахстана получила 39 лицензий и спустя 12 лет вновь поднялась на пьедестал.

Биатлонистка Елена Хрусталева стала серебряным призером в индивидуальной гонке на 15 километров, уступив победительнице 20,7 секунды. В общем зачете сборная Казахстана заняла 25-е место.

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи (Россия) фигурист Денис Тен завоевал бронзовую медаль. По итогам соревнований сборная Казахстана заняла 26-е место.

После короткой программы Денис Тен находился на девятом месте, однако удачное выступление в произвольной программе позволило ему войти в число призеров.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) сборная Казахстана вернулась с одной бронзовой медалью, которую завоевала Юлия Галышева.

Она выделялась на трассе своей ловкой, смелой и уверенной техникой. Ее стиль не заключался в рискованных приемах ради удивления зрителей, а строился на чистоте движений и безупречном выполнении элементов.

В 2022 году на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) казахстанские спортсмены остались без наград.

Таким образом, за время участия в восьми зимних Олимпиадах сборная Казахстана завоевала восемь медалей: одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые.