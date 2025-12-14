Зимние купальщики установили новый рекорд Гиннесса в Норвегии
В холодной воде температурой 9,9 градуса одновременно находились 3 134 человека, которые простояли в море по пояс не менее 10 секунд, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Рекорд был официально зафиксирован представителем Guinness, специально прибывшим из Лондона.
Для установления рекорда необходимо было собрать не менее 2 461 участника, обеспечить соответствующую экипировку у большинства купальщиков и зафиксировать температуру воды не выше 10 градусов. Несмотря на опасения организаторов, погодные условия оказались подходящими.
В мероприятии приняли участие тысячи людей, включая членов клубов зимнего и ледяного купания.
На месте дежурили спасатели и дайверы. Организаторы рассчитывали на участие до 4 000 человек, однако итоговое число превысило минимальные требования и обеспечило установление рекорда.