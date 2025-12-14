Зимние купальщики установили новый рекорд Гиннесса в Норвегии

Рекорд был официально зафиксирован представителем Guinness, специально прибывшим из Лондона.

Для установления рекорда необходимо было собрать не менее 2 461 участника, обеспечить соответствующую экипировку у большинства купальщиков и зафиксировать температуру воды не выше 10 градусов. Несмотря на опасения организаторов, погодные условия оказались подходящими.

В мероприятии приняли участие тысячи людей, включая членов клубов зимнего и ледяного купания.

На месте дежурили спасатели и дайверы. Организаторы рассчитывали на участие до 4 000 человек, однако итоговое число превысило минимальные требования и обеспечило установление рекорда.