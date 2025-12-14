РУ
    05:20, 14 Декабрь 2025 | GMT +5

    Зимние купальщики установили новый рекорд Гиннесса в Норвегии

    В холодной воде температурой 9,9 градуса одновременно находились 3 134 человека, которые простояли в море по пояс не менее 10 секунд, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    Зимние купальщики установили новый рекорд Гиннесса в Норвегии
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    Рекорд был официально зафиксирован представителем Guinness, специально прибывшим из Лондона.

    Для установления рекорда необходимо было собрать не менее 2 461 участника, обеспечить соответствующую экипировку у большинства купальщиков и зафиксировать температуру воды не выше 10 градусов. Несмотря на опасения организаторов, погодные условия оказались подходящими.

    В мероприятии приняли участие тысячи людей, включая членов клубов зимнего и ледяного купания.

    На месте дежурили спасатели и дайверы. Организаторы рассчитывали на участие до 4 000 человек, однако итоговое число превысило минимальные требования и обеспечило установление рекорда.

    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
