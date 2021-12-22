Зимнее дизельное топливо будут производить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство нефтеперерабатывающих заводов в Туркестанской области планируют завершить в 2023 году. Также на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе планируется производить зимнее дизельное топливо. Об этом сообщил глава Минэнерго РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр энергетики, запланирован ряд мероприятий для дальнейшего увеличения производства нефтепродуктов.

«На Шымкентском заводе в 2022 году планируется увеличение загрузки на 800 тыс. тонн. На Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе до 2025 года будет реализован проект по реконструкции установки гидроочистки с интеграцией блока депарафинизации, который позволит увеличить производительность до 6 млн тонн и производить 160 тысяч тонн зимнего дизельного топлива, который раньше не производился», - сказал министр энергетики Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

По словам министра, модернизация блока производства битума на Актауском битумном заводе позволит увеличить мощность производства с 400 до 450 тысяч тонн в год.

«Кроме того, частными инвесторами реализуются проекты по строительству нефтеперерабатывающих заводов в Туркестанской области, которые планируется завершить в 2023 году: ТОО «Standart Рetroleum & Со» мощностью переработки 2 млн тонн нефти; ТОО «Стандарт Ресурсиз» мощностью переработки 100 тысяч тонн угля с получением синтетической нефти и дальнейшим получением нефтепродуктов», - проинформировал М. Мирзагалиев.