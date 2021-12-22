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Зимнее дизельное топливо будут производить в Казахстане

22 Декабря 2021 11:29
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Зимнее дизельное топливо будут производить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство нефтеперерабатывающих заводов в Туркестанской области планируют завершить в 2023 году. Также на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе планируется производить зимнее дизельное топливо. Об этом сообщил глава Минэнерго РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил министр энергетики, запланирован ряд мероприятий для дальнейшего увеличения производства нефтепродуктов.

«На Шымкентском заводе в 2022 году планируется увеличение загрузки на 800 тыс. тонн. На Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе до 2025 года будет реализован проект по реконструкции установки гидроочистки с интеграцией блока депарафинизации, который позволит увеличить производительность до 6 млн тонн и производить 160 тысяч тонн зимнего дизельного топлива, который раньше не производился», - сказал министр энергетики Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

По словам министра, модернизация блока производства битума на Актауском битумном заводе позволит увеличить мощность производства с 400 до 450 тысяч тонн в год.

«Кроме того, частными инвесторами реализуются проекты по строительству нефтеперерабатывающих заводов в Туркестанской области, которые планируется завершить в 2023 году: ТОО «Standart Рetroleum & Со» мощностью переработки 2 млн тонн нефти; ТОО «Стандарт Ресурсиз» мощностью переработки 100 тысяч тонн угля с получением синтетической нефти и дальнейшим получением нефтепродуктов», - проинформировал М. Мирзагалиев.


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#Энергетика   #Строительство   #Нефть   #Минэнерго РК   #Топливо  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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