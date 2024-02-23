Жвачка вызывает нарушения психики – фейк

В Казнете обсуждают видео, в котором женщина заявляет, что жвачка может сделать человека невменяемым и неполноценным. Якобы жевательная резинка без сахара имеет в своем составе пищевую добавку Е934, которая дает сбой в совместной работе полушарий мозга, полностью нарушает целостность восприятия пространства, ломает психику и разрушает систему анализа информации. Все это неправда, передает агентство Kazinform со ссылкой на stopfake.kz.

Автор видео – Екатерина Радуга, как она говорит о себе, «журналист по образованию и травница по призванию». Значит, специализированного образования, которое бы помогало ей разбираться в медицине или химии, у нее нет. Кроме того, Радуга периодически выкладывает в своем Telegram-канале антинаучные новости и теории заговоров.

В этот раз под прицел травницы попала жевательная резинка без сахара. Акцент был сделан на пищевой добавке Е934, которая якобы добавляется, чтобы сделать жвачку сладкой. Радуга говорит, что за цифровым кодом скрывается «боевое отравляющее вещество» аспарагиновая кислота. Это ложь. ВОЗ и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН издали сборник международных пищевых стандартов, норм и рекомендаций под названием Codex Alimentarius. В этот сборник также включен список разрешенных пищевых добавок. Каждая из которых имеет свой код. Список периодически меняется и обновляется. Есть здесь и подсластители. Только вот нет добавки Е934.

Пищевые добавки от Е900 до Е999 – это подсластители, вещества для глазировки или газы для заполнения упаковки. Среди них также нет Е934.

Аспарагиновая кислота, которая упоминается в видео, отдельно не является пищевым подсластителем, но входит в состав аспартама. А это уже разрешенная пищевая добавка, имеющая код Е951. Также аспарагиновая кислота вырабатывается самим организмом и участвует в нормализации функций нервной и гормональной систем. Кроме того, аспарагиновая кислота содержится во многих продуктах питания как растительного, так и животного происхождения. Это арахис, соевые бобы, яйца, картофель, томаты, говядина и др. Все они никоим образом не повреждают наш мозг.

В видео также в качестве примера приводится лоботомия, при которой будто бы использовалась аспарагиновая кислота. Операция проводилась с помощью специальных медицинских инструментов, нигде не упоминается использование этой аминокислоты.

Кроме того, неверно объяснен сам принцип лоботомии. Врач не разделял правое полушарие и левое. Это разрыв связей между лобной долей и другими частями мозга. Популярной операция стала в 30-х годах прошлого столетия. Применялась лоботомия чаще всего к пациентам с психическими расстройствами. Из-за неэффективности данное хирургическое вмешательство было запрещено.

Все доводы, приведенные в видео, — ложь, верить им не нужно. Жевательная резинка не содержит пищевую добавку Е934. Тезис о том, что аспарагиновая кислота больше никогда не покидает организм, а только накапливается, антинаучен. При лоботомии никогда не использовали аспарагиновую кислоту.