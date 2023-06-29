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Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT

Автор:  
Шынар Хамитова
29 Июня 2023, 11:10
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT Фото: astana_sergek

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жуткое ДТП произошло на мосту «Арыс» по ул. Ш.Калдаякова. Автомобиль наехал на бетонно-арматурную конструкцию Astana LRT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщают в пресс-службе департамента полиции города, что 29 июня текущего года около 06.04 часов водитель автомобиля марки «Chevrolet Malibu», следуя по ул. Сыганак в сторону ул. Ш.Калдаякова на мосту «Арыс», не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на бетонную опору.

«В результате происшествия 43-летний водитель от полученных телесных повреждении скончался на месте. По данному факту проводится досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы», - отметили в ведомстве.


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