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Жусуп Жумагулов назначен акимом Нуринского района Астаны

Редактор:  
Ринат Дусумов
12 Апреля 2023, 10:38
Жусуп Жумагулов назначен акимом Нуринского района Астаны Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане по согласованию с Администрацией Президента и депутатами городского маслихата назначен аким Нуринского района. Им стал Жусуп Жумагулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Жусуп Жумагулов - член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал со специалиста управления инвестиций и развития столицы. С 2016 по 2019 годы занимал должности заместителя руководителя КГУ «Центр исследования проблем религий», заместителя руководителя управления по делам общественного развития столицы.

С 2020 года работал заместителем руководителя аппарата акима столицы.

С февраля 2022 года занимал должность акима Сарыаркинского района.


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