Журналистку задержали в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Журналистку и гражданскую активистку Сандугаш Дуйсенову задержали в Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Она является фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 147, часть 5 УК РК. Эта статья предусматривает ответственность за распространение информации о частной жизни, включая личную или семейную тайну, в публичном выступлении, произведении, в СМИ, через сети телекоммуникаций», - рассказали подробности в пресс-службе департамента полиции области Жетысу.

Журналистка была доставлена в отделение городской полиции. Иная информация по делу в интересах следствия не подлежит разглашению.