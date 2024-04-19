Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира

Американский журнал Time опубликовал ежегодный список ста самых влиятельных людей мира по версии редакции за минувший год. Как правило, это люди творческих профессий, спортсмены, политики, ученые и предприниматели. Собственный корреспондент агентства Kazinform выделил представителей Ближнего Востока в ежегодном списке инфлюенсеров.

Bring them home now — Верните их домой сейчас же

Журнал Time включил Рэйчел Голдберг-Полин, мать 23-летнего заложника Херша Голдберг-Полина, в число 100 самых влиятельных людей 2024 года. Ее сын был похищен с музыкального фестиваля «Нова» во время нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, и до сих пор остается в плену в секторе Газа.

Фото: Maya Alleruzzo/AP

В надежде вновь увидеть своего сына она стала одним из самых заметных защитников израильских заложников и их семей. Рэйчел добилась встречи с десятками мировых лидеров, включая президента США Джо Байдена (семья Голдберг-Полин имеет двойное американо-израильское гражданство), обращалась в ООН в Нью-Йорке и Женеве и была на аудиенции у папы Римского.

На одном из видео с места нападения видно, как боевики ХАМАС силой заталкивают в грузовик молодого человека с оторванной по локоть рукой. С тех пор семья Херша не получала никакой информации о нем.

Однако мать заложника отказывается сдаваться.

Надежда обязательна, — сказала Рэйчел Голдберг-Полин в недавнем интервью. — Я верю и должна верить, что он вернется к нам.

Выразив благодарность за включение в список TIME100, Рэйчел подчеркнула острую необходимость дальнейшего глобального внимания и действий по обеспечению освобождения заложников.

This Passover Make Sure EVERYONE has a #SeatAtTheSeder.



Rachel Goldberg-Polin, the mother of hostage Hersh Goldberg-Polin, calls for «people all over the world to invite as many people as possible to join them for Seder. We are praying that Hersh will be home for Seder, and it… pic.twitter.com/1OdLxQh649 — Chabad.org (@Chabad) April 11, 2024

— Я хочу поблагодарить TIME за мое включение в TIME100 и за признание значимости и серьезности кризиса с заложниками, — заявила она.

Успешный посредник

В категории «Лидеры» удостоился места в списке Мохаммед бин Абдуррахман бин Джассим аль-Тани — премьер-министр и одновременно министр иностранных дел Катара.

Фото: Karim Jaafar/AFP/Getty Images

Катар, приняв чемпионат мира по футболу 2022 года, показал, сколько внимания он может привлечь. Год спустя он приобрел большую известность, став доверенным посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС.

Благодаря усилиям Мохаммеда бин Абдуррахмана в ноябре сторонам удалось достигнуть недельного прекращения огня и освобождения более сотни израильских заложников из плена.

Издание Time подчеркивает посредническую роль Катара и главы ее внешнеполитического ведомства.

— В Катаре, где расположены как крупная авиабаза США, так и офис Талибана, балансирующие действия являются придворной традицией. И еще до 7 октября 43-летний премьер производил впечатление на чиновников США как посредник в других горячих точках, в том числе в Южной Америке, — отмечает Карл Вик.

«Не ради ваших лайков»

Фото: журнал Time

В список 100 влиятельных людей 2024 году также попал палестинский фотожурналист Мотаз Азайза, который провел почти четыре месяца, документируя жизнь в Газе после начала войны в секторе Газа.

Палестинский фотожурналист приобрел миллионы последователей за документирование событий, происходящих в секторе Газа. Он цитировался как «свидетель» в различных новостных агентствах, включая «Аль-Джазиру», NBC News, CNN, The New York Times, The Guardian, и многих других с начала войны между Израилем и ХАМАС.

Вот что о нем написала писательница Ясмин Серхан:

— За 108 дней Мотаз Азайза действовал как глаза и уши мира в своей родной Газе. Вооруженный фотоаппаратом и бронежилетом с надписью «ПРЕССА», 25-летний палестинский фотограф провел почти четыре месяца, документируя жизнь под израильскими бомбардировками: семьи, вынужденные покинуть свои дома, женщины, оплакивающие близких, мужчину, оказавшегося в ловушке под обломками. Его изображения давали возможность взглянуть на сектор Газа, с которым немногие представители международной прессы, которым практически запрещен доступ в сектор Газа, могли соперничать.

Отмечается, что Мотаз Азайза делал это с большим риском для себя: по данным Комитета по защите журналистов (CPJ), по меньшей мере 97 журналистов и работников СМИ были убиты в секторе Газа с 7 октября, еще десятки были ранены или арестованы.

После эвакуации из Газы в январе роль Азайзы сместилась в сторону повышения осведомленности о кризисе и призыва к международному вмешательству.

— То, что происходит в секторе Газа, вас не устраивает, — сказал он. Мы рассказываем вам, что происходит… не ради ваших лайков, просмотров или репостов. Нет, мы ждем от вас действий. Нам нужно остановить эту войну.

Сам фотограф отмечает, что ему повезло называться палестинским фотографом, отмечая тех, кто до сих пор не признает Палестину как государство, или считает ее своей землей.

— Каждый делает свою часть работы, а моя часть еще не сделана, — подытоживает Мотаз.

The Palestinian Photographer..

I am really blessed to share my country name with me wherever I go or whatever I achieve

For those who don’t recognize Palestine as a state, or for those who claim that it is their land.

Palestine gonna be free one day from Zionists and occupation.… https://t.co/1tqmxwahOP — MoTaz (@azaizamotaz9) April 17, 2024

В ноябре журнал GQ назвал его также «Человеком года».