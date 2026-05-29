Взаимодействие Казахстана и России основано на высокой степени доверия — эксперт

Визит Владимира Путина в Казахстан и состоявшиеся в Астане переговоры на высшем уровне вызвали позитивную оценку со стороны российского экспертного сообщества. Аналитики указывают, что ключевым фактором устойчивого взаимодействия между Астаной и Москвой остаются личные контакты Глав государств. В интервью собственному корреспонденту Kazinform в Москве свою оценку взаимодействия Казахстана и России в рамках международных объединений дал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Эксперт отметил, что ключевое внимание привлекли высказывания Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина о нынешнем уровне отношений между двумя странами.

— Наблюдаемые личные отношения двух Президентов — очень интересный момент. Тот факт, что удалось установить более чем партнерские отношения между самими лидерами — это показатель глубокой связи между Казахстаном и Россией. В постсоветских странах, личные отношения лидеров имеют очень большое значение. Все решается на уровне взаимного доверия между ними. Когда есть доверие, найти решение нетрудно, — считает Журавлев.

В рамках различных международных объединений интересы Астаны и Москвы часто совпадают, что, по мнению эксперта, находит отражение и в высокой интенсивности личных контактов лидеров в последние годы, указывающей на согласованность их действий.

— Такие встречи необходимы для дополнительной сверки позиций и выработки общего подхода. В какой-то момент взаимопонимание будет настолько высоким, что не потребует дополнительных усилий. Глава Казахстана опытный дипломат, который обеспечивает плотность контактов также с другими лидерами государств, — подчеркивает спикер.

Также комментируя подписание в Астане Совместного заявления «О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России», Журавлев отметил, что такой документ необходим, так как он отражает понимание ситуации на уровне политических лидеров и государственных систем и делает его понятным для общества двух стран.

