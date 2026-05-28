Партнерство Астаны и Москвы носит всеобъемлющий характер — российский эксперт

Госвизит президента России Владимира Путина в Казахстан стал подтверждением высокого уровня стратегического взаимодействия между двумя странами. Такое мнение в беседе с собственным корреспондентом Kazinform выразила руководитель Института Китая и современной Азии Российской академии наук Александра Перминова.

Она отметила, что переговоры лидеров продемонстрировали взаимную заинтересованность Астаны и Москвы в укреплении политического диалога, экономического сотрудничества и совместных гуманитарных проектов.

По мнению Александры Перминовой, государственный визит Владимира Путина в Казахстан необходимо рассматривать в контексте масштабной трансформации политики в Евразии на фоне фрагментации международной системы.

— В этом смысле Казахстан остается для России не только крупнейшим соседом в Центральной Азии, но и государством, через которое проходит множество критически важных для российской стороны процессов: в сферах экономики, транспорта, гуманитарного взаимодействия и институциональной связанности, — отмечает она.

Особое внимание эксперт обратила на взаимные заявления в поддержку политического курса и стабильного развития обеих стран.

— Заметно, с каким вниманием лидеры обращались друг к другу как на пресс-конференции, так и в ходе переговоров в узком и расширенном форматах, — говорит она.

По ее словам, в статье Владимира Путина, опубликованной в газете «Казахстанская правда», особое внимание уделено экономическому сотрудничеству. Это подтверждается активным развитием взаимодействия в сфере атомной энергетики, а также в промышленности, транспорте, логистике, агропромышленном комплексе и цифровизации.

— Всеобъемлющий характер партнерства отражен в пакете подписанных соглашений. Среди них есть крайне интересный проект в области подготовки кадров, — считает она.

Речь идет о давно обсуждавшемся открытии образовательного центра «Казахстан — Сириус».

— Проект нацелен на формирование качественного человеческого и социального капитала, что стратегически важно для Казахстана, который сегодня активно создает мощную кадровую базу для обновления своих технологических отраслей, энергетики и цифровой сферы, — отмечает она.

Эксперт считает, что принятые решения и совместные инициативы полностью созвучны ключевым национальным приоритетам Казахстана и России. Это обусловлено тем, что в нынешних реалиях безопасность и стабильность соседних государств тесно взаимосвязаны, а обе страны ориентированы на укрепление сотрудничества и взаимное экономическое развитие.

