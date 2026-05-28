Это прагматичный диалог — эксперт о визите Владимира Путина в Казахстан

Программа визита Президента России в Астану и пакет подписанных соглашений, по мнению заместителя директора Института прикладных этнополитических исследований Гали Динмухаммеда, дают четкое представление не только о приоритах двустороннего сотрудничества, но и о балансе сил в регионе и текущем состоянии евразийской интеграции, передает корреспондент агенства Kazinform.

В нынешней геополитической ситуации визит, по мнению эксперта, можно оценить как прагматичный шаг с особым политическим весом. Он отражает не только традиционные связи двух стран, но и баланс сил в регионе, экономическую взаимозависимость и текущее состояние евразийской интеграции.

— Для Москвы это демонстрация сохранения стратегического партнерства с Казахстаном. Для Астаны визит — пример сбалансированной многовекторной политики. Казахстан заинтересован в поддержании добрососедских отношений и экономического сотрудничества с Россией, но делает это с учетом национальных интересов, международного права и санкционных ограничений, — отметил Гали Динмухаммед.

Приоритеты переговоров сегодня, как отмечает политолог, смещаются в сторону экономики: промышленная кооперация, транспорт и транзит, энергетика, водно-энергетические вопросы. Главная задача — не просто сохранить связи, а изменить их качество, развивая совместные проекты и расширяя экспорт переработанной продукции.

— Стратегическое партнерство сохраняется, но его содержание меняется: вместо зависимости — прагматичное взаимодействие, вместо деклараций — конкретные проекты. Особое значение имеет Евразийский экономический форум в Астане. Для Казахстана важно превратить ЕАЭС из формального объединения в реальный экономический инструмент, где продукция свободно перемещается, устраняются скрытые барьеры, а цифровизация торговли и таможни дает бизнесу реальную пользу. Вопросы качества внутреннего рынка, доступа товаров и развития формата ЕАЭС+ становятся ключевыми, — говорит Гали Динмухаммед.

Реальные возможности ЕАЭС для Казахстана заключаются в доступе к большому рынку России, Беларуси, Кыргызстана и Армении. Это особенно важно для перерабатывающей промышленности, считает эксперт, — машиностроения, фармацевтики, химии, пищевой отрасли. Однако выгода зависит от отсутствия барьеров и реального доступа к рынкам.