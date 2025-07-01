Жумангарин поручил до 1 августа подготовить концепции развития двух хабов — «Хоргос» и «Евразия»
В Международном центре промышленной кооперации «Центральная Азия» начато строительство восьми производственных зданий. Об этом сообщили на заседании оперативной рабочей группы по вопросам развития трансграничных хабов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Primeminister.kz.
Заседание прошло в Правительстве под председательством вице-премьера — министра национальной экономики Серика Жумангарина
Под координацией Министерства торговли и интеграции в Казахстане реализуются пять трансграничных хабов:
- Индустриально-торгово-логистический комплекс «Алатау» в Жамбылской области (граница с Кыргызстаном);
- Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия» в Туркестанской области (граница с Узбекистаном);
- Центр трансграничной торговли «Евразия» в Западно-Казахстанской области (граница с Россией);
- Хаб «Каспийский узел» в Мангистауской области;
- Хаб «Хоргосский узел» в области Жетысу (граница с КНР).
Ход реализации проектов
В МЦПК «Центральная Азия» активно ведется строительство и подведение инженерной инфраструктуры. На участке в 50 гектаров строятся линии электропередачи, автодорога, ведутся работы по подключению к газоснабжению. Уже начато возведение восьми производственных зданий площадью по 1580 кв. метров. Они предназначены для размещения бизнес-проектов — по производству медицинских изделий, продукции из ПВХ, переработке хлопка, органических отходов, производству капельного орошения и др.
В рамках модели Greenfield также запланировано выделение участков под текстильный кластер, переработку риса, логистику и пищевую промышленность. Запуск МЦПК намечен на IV квартал 2026 года.
На ИТЛК «Алатау» в марте определена управляющая компания — ТОО «ROMSEY HOLDINGS KZ». Общий объем планируемых инвестиций — $200 млн. Инвестор уже разрабатывает документацию по внешней инфраструктуре. Среди заявленных 10 проектов — переработка масличных культур и пшеницы, пластика, производство кабельной и фарфоровой продукции, переработка овощей. В перспективе — создание автозавода, производства детского питания, выставочного комплекса, отеля и других объектов. Запуск намечен на II квартал 2026 года.
Каспийский узел
В Мангистауской области активным ходом идет развитие Каспийского узла. Ключевой проект — строительство контейнерного хаба на базе порта Актау. Первый пусковой комплекс был запущен 9 июня, второй планируется ввести в эксплуатацию в конце года. Полная реализация проекта завершится в декабре 2026 года.
Проект позволит увеличить пропускную способность порта по контейнерам с 70 до 240 тыс. ДФЭ, а также сформировать полноценный контейнерный парк с услугами перевалки, перетарки, хранения, ремонта контейнеров и ж/д инфраструктурой.
Также в порту Курык строится многофункциональный морской терминал «Саржа» (инвестор — «SEMURG INVEST»), включающий терминалы для различных видов грузов и логистический центр. Его мощность составит около 10 млн тонн. Сдача объекта — в 2026 году.
Центр «Евразия» и Хоргос
Для реализации ЦТТ «Евразия» создана индустриальная зона под управлением АО «СПК AQJAIYQ». Здесь уже реализуется проект по строительству асфальтобетонного завода. В планах — битумное хранилище, переработка шин и пластмасс, производство газобетонного кирпича и др.
Однако дальнейшему развитию мешают отсутствие полноценной инфраструктуры и единой концепции, определяющей будущее хаба как ключевого узла грузопотоков на направлении Оренбург — Самара — Восточная Европа. На заседании вице-премьер поручил Kazakh Invest провести полную оценку текущего состояния инфраструктуры центра.
Похожая ситуация наблюдается и на МЦПС «Хоргос». Он является важным элементом развития транзитного потенциала Казахстана и частью китайской инициативы «Один пояс — один путь». На территории СЭЗ «МЦПС Хоргос» реализуются 45 проектов на сумму 258 млрд тенге, из которых 25 уже перешли к стадии практической реализации (213 млрд тенге).
Кроме того, на заседании обсужден проект создания Международного цифрового транспортно-логистического хаба и Агропромышленной зоны «Колжат» в Уйгурском районе.
По итогам заседания рабочей группы Серик Жумангарин поручил госорганам до 1 августа подготовить концепции развития двух хабов — МЦПС «Хоргос» и ЦТТ «Евразия». Эти документы должны определить четкое видение их роли в экономике страны и в международной логистике и объемы необходимого финансирования.