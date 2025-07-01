Жумангарин поручил до 1 августа подготовить концепции развития двух хабов — «Хоргос» и «Евразия»

Заседание прошло в Правительстве под председательством вице-премьера — министра национальной экономики Серика Жумангарина

Под координацией Министерства торговли и интеграции в Казахстане реализуются пять трансграничных хабов:

Индустриально-торгово-логистический комплекс «Алатау» в Жамбылской области (граница с Кыргызстаном); Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия» в Туркестанской области (граница с Узбекистаном); Центр трансграничной торговли «Евразия» в Западно-Казахстанской области (граница с Россией); Хаб «Каспийский узел» в Мангистауской области; Хаб «Хоргосский узел» в области Жетысу (граница с КНР).

Ход реализации проектов

В МЦПК «Центральная Азия» активно ведется строительство и подведение инженерной инфраструктуры. На участке в 50 гектаров строятся линии электропередачи, автодорога, ведутся работы по подключению к газоснабжению. Уже начато возведение восьми производственных зданий площадью по 1580 кв. метров. Они предназначены для размещения бизнес-проектов — по производству медицинских изделий, продукции из ПВХ, переработке хлопка, органических отходов, производству капельного орошения и др.

В рамках модели Greenfield также запланировано выделение участков под текстильный кластер, переработку риса, логистику и пищевую промышленность. Запуск МЦПК намечен на IV квартал 2026 года.

На ИТЛК «Алатау» в марте определена управляющая компания — ТОО «ROMSEY HOLDINGS KZ». Общий объем планируемых инвестиций — $200 млн. Инвестор уже разрабатывает документацию по внешней инфраструктуре. Среди заявленных 10 проектов — переработка масличных культур и пшеницы, пластика, производство кабельной и фарфоровой продукции, переработка овощей. В перспективе — создание автозавода, производства детского питания, выставочного комплекса, отеля и других объектов. Запуск намечен на II квартал 2026 года.

Каспийский узел

В Мангистауской области активным ходом идет развитие Каспийского узла. Ключевой проект — строительство контейнерного хаба на базе порта Актау. Первый пусковой комплекс был запущен 9 июня, второй планируется ввести в эксплуатацию в конце года. Полная реализация проекта завершится в декабре 2026 года.

Проект позволит увеличить пропускную способность порта по контейнерам с 70 до 240 тыс. ДФЭ, а также сформировать полноценный контейнерный парк с услугами перевалки, перетарки, хранения, ремонта контейнеров и ж/д инфраструктурой.

Также в порту Курык строится многофункциональный морской терминал «Саржа» (инвестор — «SEMURG INVEST»), включающий терминалы для различных видов грузов и логистический центр. Его мощность составит около 10 млн тонн. Сдача объекта — в 2026 году.

Центр «Евразия» и Хоргос

Для реализации ЦТТ «Евразия» создана индустриальная зона под управлением АО «СПК AQJAIYQ». Здесь уже реализуется проект по строительству асфальтобетонного завода. В планах — битумное хранилище, переработка шин и пластмасс, производство газобетонного кирпича и др.

Однако дальнейшему развитию мешают отсутствие полноценной инфраструктуры и единой концепции, определяющей будущее хаба как ключевого узла грузопотоков на направлении Оренбург — Самара — Восточная Европа. На заседании вице-премьер поручил Kazakh Invest провести полную оценку текущего состояния инфраструктуры центра.

Похожая ситуация наблюдается и на МЦПС «Хоргос». Он является важным элементом развития транзитного потенциала Казахстана и частью китайской инициативы «Один пояс — один путь». На территории СЭЗ «МЦПС Хоргос» реализуются 45 проектов на сумму 258 млрд тенге, из которых 25 уже перешли к стадии практической реализации (213 млрд тенге).

Кроме того, на заседании обсужден проект создания Международного цифрового транспортно-логистического хаба и Агропромышленной зоны «Колжат» в Уйгурском районе.

По итогам заседания рабочей группы Серик Жумангарин поручил госорганам до 1 августа подготовить концепции развития двух хабов — МЦПС «Хоргос» и ЦТТ «Евразия». Эти документы должны определить четкое видение их роли в экономике страны и в международной логистике и объемы необходимого финансирования.

Фото: Primeminister.kz