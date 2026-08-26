Жулдыз Сулейменова рассказала о приоритетах в обеспечении безопасности детей

Безопасность детей, их воспитание и культура поведения должны стать неотъемлемой частью системы образования. Об этом министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова заявила на проходящей в Астане Августовской конференции, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министр отметила, что качественное образование начинается прежде всего с среды, в которой ребенок чувствует себя в безопасности и уверенно.

— Уважаемый Президент! По Вашему поручению в Концепции «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы безопасность, образование, здоровье, воспитание и социальная поддержка объединены в единую политику, — сказала Жулдыз Сулейменова.

По ее словам, один из главных принципов системы образования заключается в том, чтобы не оставлять ребенка один на один с любой проблемой.

— Поэтому мы уделяем особое внимание воспитательной программе «Адал азамат». Основная цель программы — воспитать патриотичного, образованного, трудолюбивого, неравнодушного к своей стране и законопослушного гражданина. В этом контексте особое значение имеет формирование у молодежи культуры общественной этики, ответственности и взаимного уважения, — подчеркнула министр просвещения.

Как сообщалось ранее, культура поведения войдет в систему KPI школ Казахстана.

