Культура поведения войдет в систему KPI школ Казахстана

Культура поведения, уважение к окружающим и навыки общения станут частью новых KPI в системе образования Казахстана с нового учебного года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом министр просвещения Жулдыз Сулейменова заявила на Августовской конференции в Астане.

По словам министра, поставленная Главой государства задача по формированию новых этических ориентиров общества станет важной частью воспитательной работы.

Нормы поведения и общественной культуры будут последовательно формироваться в рамках программы «Адал азамат» — от детского сада до выпускного класса.

— С нового учебного года начнутся специальные занятия. Культура поведения, уважение к окружающим и навыки общения станут частью KPI, — сказала Жулдыз Сулейменова.

Отдельное внимание будет уделено экологической культуре. До конца 2026 года в рамках концепции «Таза Қазақстан» планируется внедрить единый стандарт экологического просвещения.

По словам министра, проект «Жасыл мектеп» будет направлен на формирование ответственного отношения детей к природе и окружающей среде.

Жулдыз Сулейменова также подчеркнула, что безопасность и психологическое благополучие ребенка остаются безусловным приоритетом системы образования.

За первое полугодие подростковая преступность снизилась на 4%, а число детей, состоящих на учете, — на 40,5%.

— Наша задача — школа, которая дает знания, воспитывает ценности и обеспечивает безопасность каждого ребенка, — заключила министр.





Напомним, Августовская конференция с участием Главы государства проходит в Астане.