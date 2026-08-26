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    Культура поведения войдет в систему KPI школ Казахстана

    Культура поведения, уважение к окружающим и навыки общения станут частью новых KPI в системе образования Казахстана с нового учебного года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    школа
    Фото: акимат Жамбылской области

    Об этом министр просвещения Жулдыз Сулейменова заявила на Августовской конференции в Астане.

    По словам министра, поставленная Главой государства задача по формированию новых этических ориентиров общества станет важной частью воспитательной работы.

    Нормы поведения и общественной культуры будут последовательно формироваться в рамках программы «Адал азамат» — от детского сада до выпускного класса.

    — С нового учебного года начнутся специальные занятия. Культура поведения, уважение к окружающим и навыки общения станут частью KPI, — сказала Жулдыз Сулейменова.

    Отдельное внимание будет уделено экологической культуре. До конца 2026 года в рамках концепции «Таза Қазақстан» планируется внедрить единый стандарт экологического просвещения.

    По словам министра, проект «Жасыл мектеп» будет направлен на формирование ответственного отношения детей к природе и окружающей среде.

    Жулдыз Сулейменова также подчеркнула, что безопасность и психологическое благополучие ребенка остаются безусловным приоритетом системы образования.

    За первое полугодие подростковая преступность снизилась на 4%, а число детей, состоящих на учете, — на 40,5%.

    — Наша задача — школа, которая дает знания, воспитывает ценности и обеспечивает безопасность каждого ребенка, — заключила министр.

    Напомним, Августовская конференция с участием Главы государства проходит в Астане.

    Таза Қазақстан Жулдыз Сулейменова Минпросвещения РК Августовская конференция Образование школа
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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